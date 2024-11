Sheinbaum rechaza comentario sobre México de político canadiense

Ciudad de México, 27 nov (Prensa Latina) La presidenta Claudia Sheinbaum destacó hoy la grandeza de México en ámbitos como la cultura y rechazó las recientes declaraciones del primer ministro de Ontario, Canadá, Doug Ford, con respecto a este país.

“Nosotros no aceptamos esta visión de que México es menos”, afirmó la mandataria al responder a una pregunta en su habitual conferencia de prensa sobre las palabras de Ford, quien catalogó como “insulto” que Estados Unidos comparara a Canadá con la nación latinoamericana.

“Somos un país grandioso, que compite con otras economías, que somos una potencia cultural y que frente a nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos y Canadá, nos vemos como iguales”, enfatizó la mandataria.

La gobernante recordó que “en el T-MEC (tratado entre las tres naciones de América del Norte) era justamente el presidente (electo de Estados Unidos, Donald) Trump, quien quería firmarlo exclusivamente con México”.

“Quien ha abogado por que estén los tres países es justamente México y, en particular, el (ex) presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo conversaciones personales con (el primer ministro Justin) Trudeau para que no se preocupara”, porque iba a abogar por que Canadá estuviera, señaló.

La dignataria expresó su convencimiento de que el tratado permanecerá, pues ayuda a las tres economías y eso lo saben las naciones de Norteamérica.

Según estimaciones divulgadas este miércoles por la Secretaría de Economía de México, Estados Unidos perdería unos 400 mil empleos y se reduciría su crecimiento de concretarse la subida de aranceles anunciada por Trump.

En una carta dirigida al mandatario electo, Sheinbaum consideró ayer que las amenazas y los aranceles no resolverán el fenómeno migratorio y el consumo de drogas en el vecino país, e indicó que “se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos”.