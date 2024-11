COSCO entrega buques MPC de gran tamaño a sus clientes

Beijing, 28 nov (Xinhua) — Green Pecem, un transportador de celulosa multipropósito de 77.000 toneladas de peso muerto, o MPC, ha sido entregado recientemente a su cliente en Dalian, en la provincia nororiental china de Liaoning, según informó hoy jueves el diario China Daily.

En su viaje inaugural, se dirigirá al sur de China para cargar vehículos de nueva energía antes de navegar hacia países de América Latina.

«El buque se utiliza principalmente para el transporte de pasta de papel. Sin embargo, para mejorar la eficiencia operativa, nuestra compañía diseñó de forma independiente un sistema que cumple con las condiciones requeridas para el transporte de vehículos de nueva energía», señaló Liu Yu, subgerente del departamento de gestión de materiales de COSCO Shipping Heavy Industry (Dalian) Co. Ltd., o CHI (Dalian), una subsidiaria de COSCO Shipping Heavy Industry Co.

Con la «estructura plegable específica para automóviles», equipada con dispositivos infrarrojos para imágenes de temperatura y un sistema individual de vigilancia y alerta de temperatura en tiempo real, el buque puede transportar casi 4.000 autos, lo que aumenta significativamente su utilidad, explicó Liu.

El barco multipropósito también puede llevar otras cargas, como cereales, mineral de hierro, trenes de alta velocidad, equipos de energía eólica y grandes máquinas, así como estructuras de tuberías de acero sobredimensionadas y pesadas.

Junto con el Green Pecem, el 20 de noviembre también fue bautizado el Green Suape, otro transportador de celulosa fabricado para CMB Financial Leasing. Se trata del 12º y el 13º de una serie de MPC de 77.000 toneladas de peso muerto construidos por CHI (Dalian).

Cada embarcación mide 225 metros de largo, 32,26 metros de ancho y 21 metros de profundidad. Sus bodegas de carga están bien selladas y secas para garantizar la calidad y seguridad de la pulpa durante el transporte.

El MPC de 77.000 toneladas de peso muerto no solo mejora la capacidad de carga, sino también el desempeño para la protección del medio ambiente.

La emisión de óxido de nitrógeno contaminante de esta serie de embarcaciones cumple con los estándares Tier III, en tanto que el ruido producido cumple con los requisitos de la especificación de barcos ecológicos, que fue efectuada por la Sociedad de Clasificación de China.

Green Pecem fue entregado bajo la supervisión de la Aduana de Dalian.

Zhang Fuhui, director de una sucursal de la Aduana de Dalian, afirmó que la construcción naval implica largos ciclos de producción, numerosos lotes de materiales y una amplia variedad de componentes. Se han tomado medidas para apoyar el sano desarrollo de esta industria local.