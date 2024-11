Lavrov dice que toda solución al conflicto ucraniano será efímera sin erradicar sus causas

Moscú, 29 nov (Sputnik).- Cualquier solución del conflicto en Ucrania no será duradera sin eliminar sus causas, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una reunión con los jefes de las misiones diplomáticas acreditadas en Moscú.

«El presidente de Rusia, Vladímir Putin, subrayó en reiteradas ocasiones que siempre damos preferencia a los medios pacíficos, políticos y diplomáticos. Pero cualquier solución del conflicto en Ucrania no será duradera si no se logran atajar las causas profundas del conflicto», precisó Lavrov.

Entre ellas, recordó, son la creación de amenazas a largo plazo para la seguridad de Rusia, en particular, la expansión de la OTAN en el flanco este, así como la violación por parte de Kiev de los derechos de los rusos y las personas que se asocian con la cultura rusa y la fe ortodoxa.

Rusia cumplirá los objetivos de su operación militar a pesar de guerras de información de Occidente, mentiras y falsificaciones, aseveró el canciller Lavrov.

Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia continúa una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente.

La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para poner fin a las hostilidades tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. Moscú en repetidas ocasiones se declaró dispuesto a reanudar el proceso negociador con Kiev.

El pasado 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie (Zaporizhzhia), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

El mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum. (Sputnik)