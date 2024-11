Partido gobernante de Guatemala apela ante TSE decisión de cancelar su registro legal

Guatemala, 30 nov (Sputnik).- El partido gobernante de Guatemala, el Movimiento Semilla, apeló el viernes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la decisión del Registro de Ciudadanos de cancelar a la organización atendiendo una orden judicial.

«La lucha (por recuperar el país) sigue vigente y por eso hemos presentado la apelación en contra de la decisión del titular del Registro de Ciudadanos de cancelar al partido», informó la diputada Andrea Reyes en conferencia de prensa.

La legisladora explicó que la apelación fue presentada poco después de recibir la comunicación del registrador de ciudadanos, Sergio Escobar Antillón, sobre su decisión de atender la orden del juez Freddy Orellana contra Semilla, solicitada por el fiscal especial Rafael Curruchiche.

Orellana y Curruchiche han sido las dos piezas fundamentales de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, en su disputa con el presidente Bernardo Arévalo, quien la acusa de golpista y principal protectora de la corrupción de los gobiernos anteriores.

«El golpista Fredy Orellana ha demostrado una vez más la desesperación de Curruchiche y Consuelo Porras, que no han logrado parar a la bancada de Semilla en su lucha por recuperar este país del atraso causado por la corrupción», afirmó Reyes.

La diputada dijo que con la apelación y los amparos presentados ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y otras instancias legales esperan sea revertida la decisión de cancelar al partido de Orellana, a quien acusó de los delitos de prevaricato, abuso de poder y violar la constitución.

Orellana canceló por primera vez la personería jurídica de Semilla el 12 de julio del año pasado luego que sorpresivamente Arévalo lograra avanzar al balotaje en las elecciones generales del 25 de junio, entre 22 candidatos presidenciales.

El intento de impedir la participación de Semilla en la segunda vuelta no prosperó porque la CC determinó que las leyes vigentes impiden cancelar a los partidos mientras esté en marcha el proceso electoral, y finalmente Arévalo ganó el balotaje del 20 de agosto con el 60,91 por ciento de los votos.

El fiscal Curruchiche investiga al partido Semilla por supuestas falsificaciones de firmas de adherentes durante el proceso para lograr su registro legal en 2017.

Los magistrados del TSE no se han referido aún a la apelación presentada por Semilla, pero en declaraciones a la prensa la noche del jueves la presidenta, Blanca Alfaro, expresó que la cancelación no estaba firme debido a que la CC todavía no falló sobre los amparos presentados por la organización.

«Desde el punto de vista de la Ley electoral y de partidos políticos, el partido político Movimiento Semilla no tiene ninguna infracción, está vigente para el Tribunal», dijo al responder preguntas de los periodistas.

Orellana emitió la orden la tarde del jueves y desde entonces la atención política nacional se concentra en el futuro político de Semilla y el desenlace del proceso judicial. (Sputnik)