El candidato a la presidencia de Rumanía niega vínculos con Rusia

Moscú, 1 dic (Sputnik). – El candidato a presidente de Rumanía, Calin Georgescu, refutó las acusaciones de mantener vínculos con Rusia y comentó que su interés por este país se limita a aspectos culturales.

«Hablando de Rusia me refiero a Dostoievski, Chaikovski y Tolstoi. Son los mismos vínculos que tengo con Goethe en Alemania, con Dante en Italia y con Shakespeare en Inglaterra. Me es importante la cultura y no la política», dijo al canal televisivo rumano Realitatea.

Georgescu señaló que cualesquiera especulaciones sobre sus nexos con Rusia son intento de desacreditarlo.

«Siempre defenderé los intereses del pueblo rumano sin importar las acusaciones que me imputan», refirió el político.

También habló del tema de libertad de palabra y dijo que los intentos de limitar la expresión de las opiniones de los ciudadanos son inadmisibles.

«La libertad de palabra es el cimiento de cualquier Estado democrático. Todo intento de reprimirla conducirá a la eliminación de la propia democracia», apuntó el candidato a la presidencia rumana.

El 24 de noviembre Rumanía celebró elecciones presidenciales. Según los resultados de la primera vuelta electoral, el candidato independiente Calin Georgescu, que algunos medios califican de ‘ultranacionalista’ y ‘prorruso’, logró obtener el 22,94 por ciento de apoyos.

Le siguió la líder de Unión para Salvar Rumanía (proeuropea), Elena Lasconi, con el 19,18 por ciento. El primer ministro, Marcel Ciolacu, visto como favorito, quedó tercero con el 19,15 por ciento.

Dado que ninguno de los candidatos obtuvo al menos un 50 por ciento de los votos, se decidirá en la segunda vuelta, programada para el 8 de diciembre, quién asumirá la presidencia de Rumanía para el próximo quinquenio. (Sputnik)