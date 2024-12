Honduras convocará a presidentes de la CELAC para buscar solución a crisis en Haití

Tegucigalpa, 30 nov (Sputnik).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que convocará a una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para buscar una solución solidaria y urgente a la crisis en Haití.

«Convocaré a los jefes de Estado de la CELAC para que de manera conjunta definamos una posición de solidaridad absoluta y urgente con Haití», afirmó la mandataria, quien ocupa la presidencia pro témpore del organismo regional.

La decisión está incluida en un mensaje a la nación publicado la noche del viernes en su cuenta de la plataforma de comunicaciones X al final de una filmación de 15 minutos por el tercer aniversario de su victoria en las elecciones del 28 de noviembre de 2021.

«Hace siete meses, cuando recién asumí esta responsabilidad, advertí que la militarización y la injerencia no iban a resolver el flagelo de la primera nación liberada en nuestra región», recordó Castro.

«Es urgente elevar mi voz por el pueblo de Haití, que hoy está sumergido en una espiral de violencia», subrayó.

En la breve referencia al tema, la estadista hondureña no dio detalles de rechas y lugar de la reunión, y en la mañana de este sábado la Cancillería no ha abordado aún el asunto e incluso no ha publicado el mensaje a la nación en sus redes sociales.

Castro asumió la presidencia pro témpore de la CELAC el 1 de marzo de este año en la cumbre del organismo celebrada en San Vicente y las Granadinas.

En su discurso de ese día, se pronunció por buscar soluciones a los problemas regionales “sin intromisiones o presiones externas, con el diálogo como herramienta, y pensando siempre en el bienestar regional y la auto determinación de los pueblos”.

La CELAC fue fundada el 23 de febrero de 2010 en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, en México, y constituida formalmente por los jefes de estado y gobierno de sus 33 países miembros en una cita en Caracas, celebrada los días 2 y 3 de diciembre de 2011 (Sputnik).