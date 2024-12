Una mentalidad pobre no tiene nacionalidad

Columna Poliédrica

El pueblo de Costa Rica siempre ha sido muy hospitalario con los extranjeros. Esta es una característica de nuestra gente desde tiempos inmemoriales, al punto que muchas personas que venían de paso terminaron quedándose en territorio costarricense; el extremo de esta virtud de los nacidos en este país, es que muchos extranjeros han terminado asumiendo puestos de representación en diferentes poderes del Estado costarricense y también teniendo influencia en la toma de decisiones en Costa Rica.

Los medios de comunicación costarricenses han acogido y le han dado a muchos extranjeros un poder de mando sobre sus trabajadores costarricenses. Los principales ejemplos de esta circunstancia son Televisora de Costa Rica, Repretel y La Nación, allí han tenido puestos de mando cubanos, peruanos, argentinos, colombianos, por mencionar algunas nacionalidades; en otras palabras, desde siempre se les ha dado mucha preponderancia a los extranjeros, incluso, en contra o en perjuicio del costarricense que ha tenido y tiene igual o mejor competencia para desempeñarse en esos puestos.

Los años sesenta, setenta y ochenta, principalmente, presenciaron la llegada de muchas personas procedentes de América del Sur. La mayoría de los que llegaron en esos años, lo hicieron huyendo de las dictaduras militares que se instalaron en diferentes países del cono sur; encontraron en Costa Rica la hospitalidad de la que hemos hablado y una sociedad democrática en la que no existía la institución castrista que tanto daño y sufrimiento le ha causado a una buena parte de familias suramericanas.

Por eso resulta inaceptable que un extranjero venga a este país a maltratar de palabra o de hecho a cualquier costarricense. No es admisible que una persona que fue acogida junto con su familia en Costa Rica y que además se la ha dado la oportunidad de ocupar un puesto de representación pública, pierda la perspectiva de dónde viene y que los puestos políticos no son para eso; vamos a decirlo con pelos y señales, este tipo de personas son unas malagradecidas que no merecen seguir viviendo en este país y si vivieran en otra sociedad, ya hubieran sido expulsadas inmediatamente.

La ofensa o la agresión de un extranjero en un país que lo acogió genera, innecesariamente, sentimientos de odio y de rechazo. Esta situación se exacerba cuando el extranjero o extranjera tiene alguna notoriedad pública, lo anterior porque sus exabruptos tienen mayor difusión entre la población; se trata, por decirlo así, de actos que retratan de cuerpo entero a la persona extranjera que lo hace, pero que termina perjudicando a otros foráneos que desarrollan su vida de manera armónica con el resto del pueblo costarricense.

No hay necesidad de decir nombres y de expresar adjetivos altisonantes para que se entienda el mensaje que estamos emitiendo. No vamos a caer en la misma vulgaridad y en las bajezas en que ha caído una persona que vino del extranjero, realmente es lamentable que este tipo de ser humano ocupe un puesto de representación popular en este país; hay gente que ha manifestado su desencanto con este tipo de actitudes, sin embargo, ese tipo de personas acostumbradas a señalar con el dedo a los demás, usualmente, tienen una gran cola que le majen y se presentan como inmaculadas ante los demás.

Ojalá que la persona a la que nos referimos, cuando termine en su puesto de representación pública, se vaya para siempre de Costa Rica. Estoy seguro que quien lea estas líneas deduce fácilmente la persona a la que nos referimos, pero dudo que se vaya a ir porque en su pobre mentalidad, considera que ha sido exitosa por vivir en un lugar que denomina exclusivo y distinguido. ¡Qué mentalidad más pobre la de esa persona!

Lo peor es que hay costarricenses que aplauden y aprueban este tipo de conductas. ¿Hasta cuándo tocaremos fondo? ¿Hasta cuándo?

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot