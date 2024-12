Londres, 3 Dic (Sputnik).- Militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania que operaban en la región rusa de Kursk revelaron a la cadena BBC que se les ordenó intentar mantenerse en las zonas de dicha provincia objeto de la incursión, hasta que el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, asuma al cargo el 20 de enero de 2025.

«La principal tarea a la que nos enfrentamos es mantener el máximo territorio hasta la investidura de Trump y el inicio de las negociaciones», informó al medio uno de los soldados ucranianos bajo condición de anonimato. «Con el fin de canjearlo por algo más adelante. Nadie sabe el qué», agregó en declaraciones a la cadena, que difundió el material este lunes.

Además, militares ucranianos indicaron a BBC que la situación en la zona es bastante desoladora después de que el Ejército de Kiev lanzara su incursión contra la región rusa. Los informantes citaron las pésimas condiciones climáticas y la falta crónica de sueño, debido a los intensos contraataques de las fuerzas rusas, que gradualmente retoman los territorios.

Entre otras dificultades, un militar ucraniano enumeró la fuerte fatiga y la falta de rotación de efectivos. Asimismo, hizo hincapié en que a la zona llegan unidades compuestas en su mayoría por hombres de mediana edad directamente de otros frentes sin tiempo necesario para descansar.

Según los informantes, el permiso dado por EE.UU., Francia y el Reino Unido a Kiev para que use armas de largo alcance contra el interior del territorio ruso internacionalmente reconocido tampoco ha traído optimismo a las fuerzas ucranianas en Kursk, ya que dicha medida no influye a la situación a la zona. BBC subraya que, desde el inicio de la incursión de Kiev en Kursk, la parte ucraniana ha perdido un 40 % de las zonas ocupadas en agosto. «La clave no es capturar [el territorio], sino mantenerlo», expresó un soldado ucraniano. «Y nos está costando un poco», admite.

Según los últimos datos del Ministerio de Defensa de Rusia, las pérdidas totales de Ucrania en la región de Kursk ascienden a más de 37.355 militares, así como a 226 tanques, 1.206 vehículos blindados de combate, 305 piezas de artillería, 40 lanzamisiles múltiples, incluidos 11 HIMARS y seis MLRS de fabricación estadounidense, entre otros equipos. (Sputnik)