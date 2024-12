Papá Biden y el cuento del cazador redimido

Ah, Hunter. Un nombre premonitorio para un cazador que no distingue entre la caza mayor y los despojos. Y su padre, el buen «sleepy» Joe, el salvador de almas perdidas—sobre todo si comparten ADN. ¡Qué gran lección de paternidad global nos ha dado! Un indulto, no solo como gesto de amor filial, sino como monumento a la elasticidad moral que solo puede construir el líder del «mundo libre.» Libre, claro está, si tienes apellido correcto y contactos suficientes.

La maquinaria estadounidense no decepciona. Es un espectáculo refinado, un teatro donde el guion nunca cambia: corrupción envuelta en cintas de patriotismo, justificada con lágrimas de cocodrilo. Porque si algo saben hacer bien los políticos gringos es llorar en público mientras con una mano firman indultos y con la otra sostienen el peso de su propia doble moral; van a la iglesia y después autorizan un genocidio y más guerras.

Y mientras tanto, aquí estamos, en el corazón del imperio, viendo a los más ingenuos aplaudir como si esto fuera un milagro en lugar de la misma trama repetida. Y los costarricenses en eso son duchos. Biden no indultó a su hijo; indultó a un sistema completo, ese que sonríe mientras vende democracia afuera, pero en casa reescribe las leyes a conveniencia. Para ellos, el poder es hereditario, como una dinastía feudal disfrazada de modernidad. El escándalo no es que Hunter sea indultado, sino que nos quieren convencer de que esto es normal, correcto, incluso noble.

Lo interesante no es la indignación republicana—eso es puro teatro kabuki. El verdadero espectáculo es el silencio de quienes todavía defienden este modelo como un faro de moralidad global. Porque siempre hay quien ve en Estados Unidos no un país, sino un dios: perfecto, inmaculado, capaz de justificar lo injustificable. A ellos, este indulto debería ser un despertar, pero será apenas otro detalle insignificante en su fe ciega.

No seamos ingenuos. Esto no es un regalo navideño; es un recordatorio de que el cinismo tiene nacionalidad y bandera. Y mientras en las calles de Kiev, Bruselas, Londres, Paris o Washington se cuentan los dólares, muchos estadounidenses seguimos tragándonos la idea de que la grandeza de un líder se mide en su capacidad de proteger a su prole… o a su legado. Al final, los verdaderos cazadores no son los Hunter, sino los que siguen creyendo que los ídolos de barro pueden sostener un imperio en llamas.

(*) Allen Pérez S. es Abogado

Cambridge, diciembre de 2024