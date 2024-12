Presidenta del Senado ruso dice que no se aceptarán soluciones pasajeras sobre Ucrania

Moscú, 2 dic (Sputnik).- Rusia no aceptará fórmulas inciertas o provisionales en una futura negociación para la paz en Ucrania, afirmó la presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, en una entrevista con el diario digital Argumenti i Fakti.

«Con lo inestable y precario que parece a corto plazo el contexto en Estados Unidos, no debemos aceptar ni aceptaremos como objeto de negociación [sobre Ucrania] las medias tintas ni algunos acuerdos pasajeros o de condición incierta, no vamos a negociar sobre una congelación temporal [del conflicto] o cosas por el estilo», advirtió Matvienko.

La titular del Consejo de la Federación (Senado) supuso que en 2025 hay «mucho más chances de que se haga un intento real de iniciar negociaciones y reuniones», si bien reconoció que «una escalada grave provocada por la administración saliente [de EEUU] va a repercutir con gran dosis de probabilidad en una eventual negociación [sobre Ucrania]».

«Es precisamente por ello por lo que se apresuran a forzar una escalada. Ponen grandes esperanzas en que la situación, o bien se salga del control e imposibilite la negociación como resultado de sus acciones provocativas, aunque no creo que llegue a tanto- o bien que las partes se vean obligadas a empezar el diálogo desde valores negativos, ni siquiera desde cero».

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente.

A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

El mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

Durante más de dos años y medio, Ucrania condicionó el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014. Sin embargo, el presidente Zelenski admitió en una entrevista con el canal de televisión Sky News a finales de noviembre la posibilidad de alcanzar un alto el fuego si los territorios bajo control de Kiev quedan «bajo el paraguas de la OTAN» y recuperar el resto luego por la vía diplomática.

La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. (Sputnik)