Armenia declara que su retorno a la OTSC se ha complicado hasta el grado de ser imposible

Ereván, 4 dic (Sputnik).- El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, declaró que el regreso de la república a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) se hace cada vez más complicado, por no decir imposible.

Al intervenir este miércoles en el Parlamento, Pashinián comentó las palabras del presidente de Rusia, Vladímir Putin, – de que desde el punto de vista jurídico las obligaciones de la OTSC no se extendían a los acontecimientos que se desarrollaban en Nagorno Karabaj (porque Armenia no lo reconoció como Estado independiente ni lo incluyó en el perímetro de su Estado)- diciendo que Ereván no debatía sus relaciones con la OTSC en el contexto de la temática karabají y afirmó que Armenia sufrió agresiones en 2021 y 2022.

«La diferencia entre estos acontecimientos y su interpretación para el público por ambas partes hace más que complicado, por no decir imposible, el regreso de Armenia a la OTSC, creo que hemos dejado atrás el punto de no retorno», declaró.

Al referirse a la congelación de la membresía armenia en esta organización, Pashinián dijo que Ereván no participa en la redacción de los documentos de la OTSC, no hace propuestas ni expresa su opinión respecto a las propuestas de otros miembros. «En esencia, consideramos estar al margen de la OTSC», subrayó.

En febrero pasado, en una entrevista con el canal de televisión francés France 24, el primer ministro armenio declaró que el Tratado de Seguridad Colectiva no fue puesto en práctica con respecto a Armenia, y, por esa razón, Ereván «congeló» su participación en el bloque.

En mayo Pashinián dijo que «dos países» de la OTSC ayudaron a Azerbaiyán durante la segunda guerra de Nagorno Karabaj de 2020, sin indicar cuáles.

Armenia y Azerbaiyán libraron dos guerras por Nagorno Karabaj desde que ese territorio, de población mayoritariamente armenia, decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.

En 2022, Bakú y Ereván, con la mediación de Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, empezaron a debatir la firma del futuro tratado de paz.

A finales de mayo de 2023, Nikol Pashinián declaró que Ereván estaba preparado para reconocer la soberanía de Azebaiyán en las fronteras de la época soviética, es decir incluyendo el enclave de Nagorno Karabaj.

El Tratado de Seguridad Colectiva fue firmado en 1992 entre Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. Un año después, se unieron al pacto Azerbaiyán, Bielorrusia y Georgia. En 1999, Azerbaiyán, Georgia y Uzbekistán se retiraron del Tratado, pero en 2006 la membresía de Taskent fue restaurada y duró hasta 2012. (Sputnik)