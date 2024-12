Claudia Sheinbaum pide a expresidentes solicitar su «pensión del Bienestar»

Ciudad de México, 4 Dic (Sputnik).- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, envió un mensaje a los exmandatarios del país luego de que Carlos Salinas de Gortari criticó el retiro de pensiones de la que gozaban previo al mandato de Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum recordó que la mayoría de expresidentes mexicanos, con excepción de su antecesor, López Obrador, y del panista Vicente Fox, viven fuera del país.

«Los demás viven en España, todos. [Felipe] Calderón está en España, bueno, [Ernesto] Zedillo vive en Estados Unidos, [Enrique] Peña Nieto vive en España y [Carlos] Salinas de Gortari vive en España. A lo mejor va y viene, no sé, no tengo información», relató la mandataria en conferencia de prensa.

«Nadie ha solicitado su pensión y además no se la daríamos. Eso sí, pueden solicitar su pensión del Bienestar, pero es para quien vive en México, todavía no la hacemos extensiva, así que no podrían solicitarla, a menos que regresaran a vivir a México», añadió.

La declaración de la mandataria mexicana surge luego de que el expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que rara vez se muestra en público y ofrece pocas entrevistas a los medios de comunicación, reapareció esta semana y ofreció detalles sobre su situación laboral actual.

«Me llamo Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado. Sí, porque pensionado ya no, ahora que alguien nos quitó las pensiones», dijo el exmandatario en entrevista con la revista Nexos.

Sin mencionarlo de forma explícita, las palabras de Salinas de Gortari aluden al decreto por el que el expresidente Andrés Manuel López Obrador acabó con las pensiones para los exmandatarios del país latinoamericano, tal como prometió en su campaña presidencial.

«No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo», se lee en el decreto presidencial que entró en vigor en noviembre de 2018.

De acuerdo con medios mexicanos, Carlos Salinas de Gortari —reconocido por la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la privatización de empresas estatales y el «error de diciembre»— vive en Madrid y en Londres.

Anteriormente, los jefes de Estado mexicanos gozaban de una pensión vitalicia al concluir su mandato, equivalente hoy en día a 205.000 pesos mensuales (unos 10.116 dólares al cambio actual).

Decretada por el expresidente Luis Echeverría Álvarez, dicha prestación también incluía 78 elementos del extinto Estado Mayor Presidencial y 25 trabajadores de la Presidencia.

Durante la gestión del expresidente Miguel de la Madrid se añadió un seguro de vida y otro de gastos médicos mayores.

Según la iniciativa para eliminar la pensión a los expresidentes, tan solo el presupuesto anual de 2013 destinado a Carlos Salinas de Gortari, incluyendo el costo del personal a su cargo, fue de 2 millones 988.216 pesos del erario público. (Sputnik)