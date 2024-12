ICE inicia contratación de energía de respaldo para próximos veranos

San José, 4 Dic (Elpaís.cr).- El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) –mediante su División de Operación del Sistema Eléctrico (DOCSE) y su Dirección de Planificación y Sostenibilidad–, y en concordancia con el monitoreo de las condiciones climáticas que podrían afectar al país, inició el proceso ordinario para contratar bloques de energía de respaldo para los veranos de 2026 y 2027.

El objetivo de estos alquileres es sustituir los bloques que operan en la actualidad –además de aumentar la capacidad instalada del respaldo–, y que finalizarán sus contratos tras la época seca de 2025.

Además, serán utilizados para garantizar la integración sostenible de recursos renovables como el viento y el sol, y se utilizarán solo si el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) llegara a necesitarlos en esos períodos.

“Responsablemente, prevemos esta contratación, que se suma la construcción de nuevas plantas de recursos variables, como eólicas y fotovoltaicas, el manejo y la recuperación de embalses, las importaciones, la generación privada contratada y la generación distribuida, para darle al país un servicio eléctrico de calidad al costo más económico posible”, dijo Marco Acuña, presidente de Grupo ICE.

Agregó que “es necesario aclararle al país que estamos creciendo en plantas de recursos renovables, pero esas instalaciones necesitan energía firme para cuando no sople el viento o no salga el sol. Los atrasos de inversión en energía renovable firme que tuvimos en administraciones pasadas llevaron a que ese respaldo no se construyera a tiempo. Por eso, solucionamos con estos bloques alquilados”.

El Instituto valora todas las condiciones de mercado, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio eléctrico en todo el país, basado en la matriz renovable constituida en las últimas décadas. Las previsiones son analizadas con los diferentes escenarios de probabilidad.

La información de la contratación ordinaria estará disponible en el Sistema de Compras Públicas (SICOP) en los próximos días.