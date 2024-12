Ocho estudiantes obtienen nota perfecta en examen de admisión de la UNA

San José, 4 Dic (DNP).- La Universidad Nacional (UNA) dio a conocer los resultados del proceso de admisión del año 2025, donde un total de 8 jóvenes destacaron con los mejores promedios obteniendo la nota máxima de 900 puntos.

De este grupo de estudiantes, destacan en su mayoría hombres que provienen de colegios públicos, de modalidades de educación abierta, a distancia y liceos rurales. Algunos ubicados en zonas rurales y distritos de bajo índice desarrollo social los cuales tienen mayores carencias educativas en su proceso de formación.

Entre los estudiantes que destacan, está la joven Kianni Nayad Bolivar Flores, oriunda de Cristo Rey, San José, ella se siente feliz y orgullosa de obtener este resultado. “Ingresé a revisar mi nota de admisión y fue muy satisfactorio ver los frutos de todo el arduo trabajo previo a la realización del examen”.

La joven de 17 años y egresada del CIDEA MARÍA Mazzarello, agregó que le gustaría ingresar a la carrera de Psicología, porque desde muy pequeña vio una noticia que defendieron a una persona porque se hacía pasar como enferma mental y no era así. “Quiero ser psicóloga forense, desde pequeña quedé impactada por una noticia que ví sobre un señor que se hacía pasar por enfermo mental y era mentira, eso es una excusa muy recurrente o muy común que se ha venido dando con el tiempo y me gustaría investigar y trabajar en eso”.

Por otra parte, la joven Hannah Leiva Chacón , de 18 años, residente de Cartago, significó mucho para ella el esfuerzo realizado y destacó que no se esperaba esta nota “Para mi recibir esta noticia es algo inesperado, cuando realicé el examen de admisión sentí que me había ido bien , pero no creí que me había ido tan bien como para obtener un puntaje de 900”.

Leiva concluyó indicando que concluyó sus estudios en el Centro Educativo Semillas y que desea ingresar a la carrera de Medicina Veterinaria. “ Siempre me ha gustado la veterinaria y andaba buscando esa carrera, y es por eso que apliqué en la UNA”

Otro de los estudiantes postulantes para ingresar a la UNA, es Kaleb Alessandro Alvarado Méndez, vecino de Villa Bonita, Quepos. El muchacho de 17 años, egresado del Liceo Rural de Londres, recibió esta noticia con asombro “ No creía que pudiera llegar a obtener la nota máxima”.

Esta muy feliz y mi deseo es poder estudiar la carrera de Psicología . “Siempre me ha interesado conocer sobre la psicología, como funciona, como ayudar a las personas y dar mi aporte escuchándolos y guiando en momentos difíciles de sus vidas y que muchas veces deciden tomar decisiones que no son las correctas».

José Pablo López Sánchez, cursa la carrera de economía en la UCR, pero por su pasión por los números decidió aplicar el examen en la UNA y poder tener un cupo en la carrera de Comercio y Negocios Internacionales. “ Siempre me ha llamado la atención el ámbito de comercio, me gustan mucho los números y esta carrera tiene una parte de esto, es por eso que decidí elegir esta carrera.

Con 18 años, vecino de Quepos y proveniente del Liceo Rural de Cerros, el resultado tomó por sorpresa a López “Me sentí muy emocionado y no lo podía creer, ahora estoy valorando la opción de llevar esa carrera”.

No estar seguro si continuar en la carrera que curso actualmente, hizo que José David Arias Leitón aplicará de nuevo el examen de admisión y por segunda vez obtener nota perfecta en la UNA.

El vecino de El Taque, de la Fortuna de San Carlos, cursa actualmente la carrera de Terapia Física en la UCR, pero al no estar decidido si continuar o no con esa carrera, aplicó el examen para poder llevar en la UNA la carrera de Comercio y Negocios Internacionales, ya que ve una opción de poder trabajar en su comunidad. “ Como vivo en San Carlos he visto que han llegado nuevas empresas a la zona que están relacionados con esta carrera y me interesa porque es una fuente de trabajo que se encuentra en progreso y podría aportar a mi cantón”.

Arias, es egresado del CINDEA la Perla y tiene 19 años y se siente feliz de volver a obtener nota perfecta en la UNA. “ Me llena mucho de alegría saber que por segunda vez obtengo en la UNA nota perfecta en el examen de admisión, la primera vez que lo apliqué fue en el año 2022 y ahora de nuevo. Yo realicé la prueba y sentí que me había ido bien, pero no imaginé que obtuviera un 900”.

Con 17 años y oriunda de la comunidad El Consuelo, de Liberia, Guanacaste, Johanna Jiménez Mata no esperaba tener esta nota” Me siento muy feliz y contenta, jamás esperé obtener esta nota”.

Concluyó su bachillerato en secundaria en el Liceo Rural IDA San Luis y desee ingresar al carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, porque siempre se visualizó como profesional del área “Siempre deseé estudiar ingeniería en software, o alguna carrera similar, por eso decidí aplicar el examen de la UNA, además me interesa mucho poder desarrollarme profesionalmente en esta carrera”.

Por el ejemplo de su familia y en particular de sus padres Eycol Estiben López Velásquez de 17 años, decidió aplicar el examen para estudiar Teología. “Vengo de un contexto familiar donde la religión es algo muy importante, mis papás son muy religiosos y desde mis tres años me llevaban a la iglesia y nunca cuestioné nada. A mis 11 años empecé a cuestionarme muchas cosas y sentí el deseo de entender bien el dogma y no simplemente creer o quedarme con lo que dicen los sacerdotes o pastores, de ahí mi lección de estudiar Teología”.

El vecino de Horquetas de Sarapiquí, y egresado del Liceo Rural la Unión nunca esperó sacar 900 puntos en el examen de admisión. “Estoy impactado, no me lo esperaba, todavía no lo creo y lo estoy procesando” mencionó .

También Johel Jesús Ortiz Abarca, obtuvo calificación 900, vecino de Pérez Zeledón, desea estudiar Ingeniería en Sistemas de Información y finalizó el colegio por medio del Bachillerato por Madurez.

Según datos del Departamento de Registro de la UNA, en este proceso de admisión 2025, un total de 26.384 aspirantes realizaron la Prueba de Aptitud Académica (PAA),de los cuales pueden seguir en el proceso un total de 21.983 estudiantes.

Para el año 2025 la UNA cuenta con 4.314 cupos disponibles para primer ingreso.