Putin: la economía rusa está viviendo unos cambios cualitativos

Moscú, 4 Dic (Sputnik).- Tras un período complicado, la economía rusa no solo se ha recuperado, sino que está viviendo ahora unos cambios cualitativos, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la sesión plenaria del 15.º Foro de Inversión VTB ‘Rossiya Zoviot’ (‘Rusia está llamando’, en español) en Moscú. El evento se celebra los días 4 y 5 de diciembre.

«La economía rusa no solo se ha recuperado totalmente, sino que está proporcionando cambios estructurales cualitativos, lo que es extremadamente importante, [es] el resultado más significativo de nuestro trabajo en la esfera económica en los últimos dos o tres años», aseveró.

Los planes de infligir una derrota estratégica a Rusia, incluida su economía, fracasaron, aseguró el mandatario ruso.

«A menudo oímos, tanto en la esfera política como en la militar y en la económica, que a estos países se les encargó infligir una derrota estratégica a Rusia, también en la esfera económica y tecnológica, debilitar radicalmente la industria, las finanzas y los servicios de nuestro país, crear un déficit insalvable de mercancías en nuestro mercado, desestabilizar el mercado laboral, rebajar el nivel de vida de nuestros ciudadanos. Es evidente que estos planes han fracasado, han sido derrotados», declaró Putin.

Asimismo, señaló que Rusia está desarrollando las capacidades tecnológicas, productivas y logísticas del país, y además, está fortaleciendo vínculos con socios prometedores.

«Debemos hacer lo necesario para garantizar nuestros intereses. Por eso creo que las inversiones en tecnología, educación, ciencia, logística son las opciones más fiables», agregó.

El PIB de Rusia aumenta un 4,1% entre enero y octubre de 2024, agregó Putin. Asimismo, el gigante euroasiático registra el nivel récord de desempleo más bajo frente a muchos estados occidentales, subrayó el presidente ruso.

«En general, Rusia tiene una tasa de desempleo mínima, solo del 2,3%. Esto es mínimo frente a la mayoría de las principales economías y países en desarrollo mundiales. Por ejemplo, en muchos países europeos es del 7% o más», enfatizó Putin.

El dólar para «seguir explotando» otras economías del mundo

Putin recalcó que EEUU no se comporta como un aliado en el marco de su cooperación energética con Europa. El mandatario indicó que Washington aprovecha su moneda nacional para «seguir explotando otras economías mundiales».

«Los estadounidenses les prohíben [a Alemania] utilizar el mercado ruso, utilizar nuestros recursos energéticos relativamente baratos, mientras en EEUU se crean condiciones para una participación más rentable de los inversores europeos [incluidos los alemanes] en la economía de Estados Unidos, francamente, no es el comportamiento de un aliado, por decirlo suavemente, pero no quiero entrar en detalles. En Alemania lo saben bien», detalló.

La Administración del presidente saliente estadounidense, Joe Biden, hizo mucho para socavar la influencia del dólar en la escena mundial, subrayó. Putin explicó que Rusia nunca rechazó el dólar, sino que le denegaron su uso, lo que a su vez creó los problemas para la propia divisa norteamericana, indicó.

«Hicieron mucho para socavar las bases fundamentales del dólar como moneda de reserva mundial y, ante todo, lo hicieron», planteó.

Asimismo, Putin expresó que Estados Unidos está actuando de una manera agresiva en Oriente Medio, lo que tiene un impacto negativo en la economía de la región.

«EEUU está operando de una forma activa y bastante agresiva en Oriente Medio, eso provoca una respuesta de las fuerzas de resistencia en la región, la economía se perjudica, las rutas logísticas se dañan, muchos transportistas comenzaron a enviar sus barcos sin pasar por África», apuntó.

En cuanto a las elecciones presidenciales de EEUU, Putin arguyó que el ganador de los comicios, Donald Trump, no necesita consejos ni recomendaciones. «El señor Trump es el tipo de persona que no necesita consejos ni recomendaciones», aclaró.

Anteriormente, el presidente ruso calificó a Trump como un político inteligente y experimentado, capaz de encontrar una solución al conflicto ucraniano.

Las relaciones con los países occidentales

El mandatario constató que Moscú no dejará de cooperar con sus amigos.

«A pesar del posible y, espero, inevitable proceso de normalización [de las relaciones con los países occidentales], una parte importante de nuestra cooperación no solo se mantendrá, sino que se desarrollará con nuestros socios actuales (…) con países amigos», pronunció.

Al mismo tiempo, Putin expresó su esperanza de que se normalicen las relaciones con los países occidentales, señalando que tanto a ellos como a Rusia les interesa.

«Espero que en algún momento se normalicen nuestras relaciones con los socios occidentales. Y, en primer lugar, porque ellos mismos están interesados en esto, pero nosotros también tenemos interés, por supuesto», destacó.

En este sentido, puntualizó que la economía europea atraviesa un período difícil, entre otras cosas, por la ruptura de los lazos con Rusia.

«No quiero decir que la economía alemana y la economía europea en general vivan períodos difíciles solo por la ruptura de los lazos con Rusia, pero la ruptura de estos lazos sin duda juega un papel importante», argumentó.

El ritmo de sustitución de importaciones en Rusia

«En los dos años anteriores, muchos nichos que quedaron vacantes como resultado de la salida de nuestros socios europeos comenzaron a ser ocupados y están siendo ocupados activamente por empresas de otros países a un ritmo muy rápido. (…) Se produce la llamada sustitución de importaciones por marcas rusas, cuyo número está aumentando considerablemente», añadió.

Según el presidente, a las empresas que abandonaron el mercado ruso no les resultará tan fácil volver. En este contexto, Putin reiteró que Rusia no expulsó a nadie de su mercado. El mandatario ruso también subrayó que Moscú no creará condiciones especiales para las empresas que deseen regresar al mercado ruso, pero tampoco impedirá su regreso.

Al mismo tiempo, enfatizó que muchas compañías, incluidas las de Europa y Estados Unidos, no abandonaron el mercado ruso a pesar de la presión política.

«Algunas de estas empresas siguen funcionando como antes, esto es aproximadamente la mitad de las empresas. Algunos transfirieron la gestión a individuos y organizaciones bajo su control. Alrededor de una cuarta parte se fue de la economía rusa», comunicó.

Los BRICS trabajan en la creación de un sistema único de pago digital

«Es un tema muy importante e interesante. Intentamos, junto con nuestros colegas de los BRICS, prestar la debida atención a este asunto. Repito, no solo porque alguien nos esté creando problemas, que naturalmente son serios y, en cierto grado, nos dificultan los cálculos, sino porque, lo más significativo, la economía mundial está evolucionando», puntualizó.

El mandatario destacó que «el número de socios está aumentando, y todos quieren no solo formas seguras de interacción económica y de pago, sino también métodos de pago modernos».

El tema principal del acontecimiento es El futuro del capital y el capital del futuro. El foro es una plataforma para discutir las tendencias macroeconómicas clave, las opciones para el desarrollo y el fortalecimiento de la soberanía financiera del país, así como para encontrar nuevas oportunidades de asociación con países amigos. (Sputnik)