Altos militares de EEUU y Rusia sostuvieron conversación telefónica

Washington, 5 dic (Sputnik).- Los jefes de estados mayores generales (EMG) de Rusia y Estados Unidos, Valeri Guerásimov y Charles Brown, conversaron por teléfono a finales del pasado mes, reveló el portavoz de Brown, Jereal Dorsey, citado por el canal ABC News.

Según el portavoz, la charla tuvo lugar el 27 de noviembre por iniciativa de Guerásimov.

«Fue la primera vez que conversaron desde que el general Brown asumió la dirección [del Estado Mayor Conjunto de EEUU]. Los jefes hablaron de varios asuntos de seguridad global y regional, incluido el conflicto en curso en Ucrania», señaló Dorsey.

El portavoz agregó que, a petición de su colega ruso, el general Brown accedió a no desvelar el contenido de esa conversación.

Hasta el momento no ha habido comentarios oficiales de la parte rusa al respecto.

Rusia saluda cualquier esfuerzo de mediación para paz en Ucrania

Moscú, 5 dic (Sputnik).- Cualquier mediación que conduzca a las negociaciones para la paz en Ucrania será bienvenida por Rusia, aseguró a esta agencia el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«Estamos dispuestos a saludar cualquier esfuerzo de mediación», afirmó Peskov.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente ruso, Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Las tropas ucranianas son apoyadas militarmente por esta alianza de 32 países con Estados Unidos al frente.

A mediados de junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

El mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

Durante más de dos años y medio, Ucrania condicionó el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea, que se unió a Rusia en marzo de 2014. Sin embargo, el presidente Zelenski admitió en una entrevista con el canal de televisión Sky News a finales de noviembre la posibilidad de alcanzar un alto el fuego si los territorios bajo control de Kiev quedan «bajo el paraguas de la OTAN» y recuperar el resto luego por la vía diplomática.

La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo de fin de las hostilidades, tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas. (Sputnik)