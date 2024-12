China emite decisión sobre adopción de contramedidas dirigidas a empresas militares y altos ejecutivos de EEUU

Beijing, 5 dic (Xinhua) — El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió hoy jueves la decisión de tomar contramedidas hacia 13 compañías militares y seis altos ejecutivos estadounidenses.

A continuación se presenta el texto íntegro de la decisión:

Decisión sobre la adopción de contramedidas hacia empresas militares y altos ejecutivos de Estados Unidos

(Emitida el 5 de diciembre de 2024 como el Decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China No. 14, en vigor a partir del 5 de diciembre de 2024)

Recientemente, Estados Unidos anunció otra venta de armas a la región de Taiwan de China. Esto viola gravemente el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos, interfiere en los asuntos internos de China y socava la soberanía y la integridad territorial de China.

De conformidad con los artículos 3, 4, 5, 6, 9 y 15 de la Ley de la República Popular China Contra Sanciones Extranjeras, por medio de la presente China decide tomar contramedidas hacia las siguientes empresas militares y altos ejecutivos estadounidenses:

Respecto a las 13 empresas enumeradas en la Lista de Objetivos de Contramedidas adjunta, es decir, Teledyne Brown Engineering Inc., BRINC Drones Inc., Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, Shield AI Inc., SYNEXXUS Inc., Firestorm Labs Inc., Kratos Unmanned Aerial Systems Inc., HavocAI, Neros Technologies, Cyberlux Corporation, Domo Tactical Communications y Group W. Sus bienes muebles e inmuebles y otros tipos de activos dentro de China serán congelados.

A todas las organizaciones e individuos dentro de China se les prohibirá realizar transacciones, cooperación y otras actividades con ellas.

Respecto a los seis altos ejecutivos enumerados en la Lista de Objetivos de Contramedidas adjunta, es decir, Barbara Borgonovi, presidenta de la unidad de negocios estratégica Naval Power de Raytheon; Gerard Hueber, vicepresidente de la unidad de negocios estratégica Naval Power de Raytheon; Charles Woodburn, director ejecutivo de BAE Systems Land and Armaments; Richard D. Crawford, fundador y director ejecutivo de Alliant Techsystems Operations; Beth Edler, presidenta de Data Link Solutions; y Blake Resnick, fundador y director ejecutivo de BRINC Drones Inc.:

Sus bienes muebles e inmuebles y otros tipos de activos dentro de China serán congelados.

Todas las organizaciones e individuos dentro de China tendrán prohibido realizar transacciones, cooperación y otras actividades con ellos.

Se les negará el visado o la entrada a China (incluidos Hong Kong y Macao).

La presente decisión entrará en vigor el 5 de diciembre de 2024.

Apéndice: Lista de Objetivos de las Contramedidas

Ministerio de Relaciones Exteriores

5 de diciembre de 2024

Apéndice

Lista de Objetivos de las Contramedidas

I. Empresas

1. Teledyne Brown Engineering Inc.

2. BRINC Drones Inc.

3. Rapid Flight LLC

4. Red Six Solutions

5. Shield AI Inc.

6. SYNEXXUS Inc.

7. Firestorm Labs Inc.

8. Kratos Unmanned Aerial Systems Inc.

9. HavocAI

10. Neros Technologies

11. Cyberlux Corporation

12. Domo Tactical Communications

13. Group W

II. Altos ejecutivos

1. Barbara Borgonovi, mujer, presidenta de la unidad de negocios estratégica Naval Power de Raytheon

2. Gerard Hueber, hombre, vicepresidente de la unidad de negocios estratégica Naval Power de Raytheon

3. Charles Woodburn, hombre, director ejecutivo de BAE Systems Land and Armaments

4. Richard D. Crawford, hombre, fundador y director ejecutivo de operaciones de Alliant Techsystems

5. Beth Edler, mujer, presidenta de Data Link Solutions

6. Blake Resnick, hombre, fundador y director ejecutivo de BRINC Drones Inc.