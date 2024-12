Concluye en Colombia Foro de Ciencias de América Latina y el Caribe con llamado a promover la IA como servicio

Bogotá, 5 dic (Xinhua) — El Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe (CILAC) concluyó la noche del miércoles en la isla de San Andrés, en el Caribe colombiano, con un llamado a promover la inteligencia artificial (IA) como un servicio para la comunidad.

La cuarta edición del CILAC se llevó a cabo del 2 al 4 de diciembre para abordar temas como IA para la sostenibilidad, biodiversidad y océanos, entre otros, con la recepción de 3.200 participantes de 46 países, de acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, destacó en el marco del evento la importancia que tiene la ciencia para su Gobierno y encomendó a la titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, la misión de promover la IA en el país como un servicio para la comunidad.

Petro consideró al mismo tiempo que esta tecnología debe estar regulada por el sector público y no por el mercado, al comentar que la nación puede tomar el liderazgo regional en esa materia.

Por su parte, la ministra Olaya sostuvo que desean «impulsar una sociedad del conocimiento que permita avanzar juntos hacia un mundo más justo, equitativo y sostenible».

En tanto, la directora de la oficina regional de Ciencia para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Lidia Brito, se refirió al potencial de la región.

Refirió en tal sentido articular la agenda de la Decimosexta Conferencia de las Partes (COP16) sobre Biodiversidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se realizó de manera reciente en la ciudad colombiana de Cali con la COP30 sobre el Clima que albergará la ciudad brasileña de Belém en 2025.

«Las convenciones no pueden ser vistas de manera aislada. No podemos tener una COP de Clima que no sea también una COP de Biodiversidad o conectada con el agua», sostuvo Brito.

El CILAC cuenta con el apoyo de la ONU y fue creado para buscar en la ciencia una respuesta frente al impacto del cambio climático o para crear sociedades más justas en los países de América Latina y el Caribe.

El encuentro se realiza cada dos años en diferentes ciudades y constituye una plataforma para debatir la manera de fortalecer o implementar políticas en ciencia, tecnología e innovación que se articulen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Este año, el encuentro de política científica y tecnológica de la región se realizó de forma estratégica en la isla San Andrés con la intención de que se posicione como la puerta de entrada a una nueva era de la diplomacia científica en el Caribe.

«Este foro reafirma el compromiso del Gobierno de Colombia con la gobernanza de los océanos», según explicó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

»

Simboliza la importancia de los océanos en la protección de la biodiversidad y en la mitigación del cambio climático», completó.