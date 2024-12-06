Angola por firmar acuerdo con la NASA

Luanda, 6 dic (Prensa Latina) El canciller de Angola, Téte António, anunció hoy que el Ministerio de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación Social, y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) preparan la firma de un acuerdo.

El titular dio la información a la prensa luego de una ceremonia efectuada en el Ministerio de Relaciones Exteriores para la rúbrica de un Memorando de Entendimiento con Estados Unidos, dedicado a la Cooperación Científica y Tecnológica para la Gestión Sostenible de los Recursos Marinos del Océano Atlántico.

El ministro no precisó las áreas en las cuales tendría impacto el instrumento jurídico, pero Angola pretende impulsar su programa espacial, para lo cual la ayuda de la NASA sería un factor fundamental.

António destacó la firma de tres instrumentos jurídicos entre los dos países los días 5 y 6 de diciembre, los cuales permitirán “el fortalecimiento de las relaciones bilaterales”, apuntó.

Añadió que estos acuerdos son resultado de la reciente visita del presidente estadounidense, Joseph Biden, que entre el 2 y el 4 de diciembre estuvo en Angola y desarrolló un programa basado en la profundización de la cooperación.

La víspera el Ministerio de Transporte angoleño y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) suscribieron un Memorando de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Capacidad de Infraestructura, que debe contribuir a modernizar el sector.

En tanto, el Ministerio de Industria y Comercio y el Departamento de Comercio de Estados Unidos firmaron un Memorando de Entendimiento que permitirá establecer la Asociación de Comercio e Inversión entre los dos países y así profundizar los vínculos en esta área.