Trump dice que en Siria los extremistas se preparan para atacar Damasco y derrocar a Asad

Washington, 7 dic (Sputnik).- Donald Trump, quien ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos, aseguró este sábado que en Siria los radicales se están preparando para atacar Damasco y derrocar al presidente del país, Bashar Asad, y señaló la necesidad de que Washington se mantenga al margen de lo que está ocurriendo en ese país.

«Los combatientes de la oposición en Siria, en un movimiento sin precedentes, tomaron por completo muchas ciudades en el marco de una ofensiva cuidadosamente coordinada, y ahora están en las afueras de Damasco, aparentemente preparándose para un paso muy grande, para derrocar a Asad», escribió Trump en la red digital Truth Social.

En su opinión, actualmente en Siria se observa «desastre», pero pidió a las actuales autoridades estadounidenses que se abstengan de injerir en la situación.

«Estados Unidos no debería tener nada que ver con esto. Ésta no es nuestra lucha. Déjenla pasar. No interfieran», añadió.

El pasado 27 de noviembre, la organización terrorista Hayat Tahrir al Sham (HTS, anteriormente Frente al Nusra, prohibida en Rusia) lanzó junto con varios grupos armados de la oposición siria una ofensiva a gran escala contra el Ejército gubernamental en las provincias de Alepo e Idlib, por primera vez desde 2016.

El 30 de noviembre, estos grupos armados ilegales tomaron control de la ciudad de Alepo, incluido el aeropuerto internacional y la base aérea de Kuweires, algo que no sucedía desde el estallido del conflicto armado en Siria en marzo de 2011, en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a fuerzas rebeldes y organizaciones terroristas.

El 5 de diciembre, el Ejército regular abandonó otra ciudad importante, Hama, por primera vez desde 2011, lo que allana el camino de los atacantes hacia Homs.

La víspera, la emisora de radio Sham FM reportó que los grupos armados ilegales tomaron las ciudades de Rastán y Talbiseh, situadas entre Hama y Homs. (Sputnik)