Biden expone política de EE.UU. UU. mientras la capital siria cae en manos de los rebeldes

Washington, 9 dic (Xinhua) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expuso el domingo desde la Casa Blanca una política de tres frentes ante la toma del control de Damasco, la capital, por parte de las fuerzas de la oposición en Siria, advirtiendo contra cualquier amenaza extremista.

Bashar al-Assad abandonó Siria y renunció como presidente del país, al tiempo que ha pedido un traspaso pacífico del poder, según informó el domingo el ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado.

Hablando desde la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, Biden dijo que su administración ayudará a los socios de Estados Unidos en la región, incluidos Jordania, el Líbano, Irak e Israel, a defenderse de posibles amenazas en su contra «durante este período de transición». «.

En segundo lugar, dijo, Estados Unidos ayudará a garantizar la estabilidad «en el este de Siria, protegiendo a cualquier personal, a nuestro personal, contra cualquier amenaza», y mantendrá la misión estadounidense contra el grupo extremista conocido como Estado Islámico de Irak y Siria (EI).

«Tenemos claro que el EI intentará aprovechar cualquier vacío para restablecer sus capacidades y crear un refugio seguro. No dejaremos que eso ocurra», dijo Biden.

En tercer lugar, Estados Unidos «se comprometerá con todos los grupos sirios, incluso dentro del proceso dirigido por las Naciones Unidas, para establecer una transición lejos» del gobierno de Assad.

Donald Trump, el presidente entrante que asumirá el cargo el 20 de enero, también reaccionó a la rápida evolución de la situación en Siria, pidiendo un enfoque de no intervención por parte de Estados Unidos.

«En cualquier caso, Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, y Estados Unidos debería tener nada que ver con ella. Esta no es nuestra lucha. Dejemos que se desarrolle. No se involucren», escribió Trump en Truth Social el sábado. por la mañana.

También el sábado, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, dijo en un foro de defensa en California que Estados Unidos no se involucrará militarmente en la lucha actual en Siria.