Europa: de estadistas a huecos «influencers»

I. El suicidio intelectual

Europa, antaño taller de ideas, baluarte de la razón, laboratorio del pensamiento político… hoy es un talk show donde los aspirantes a estadistas no gobiernan, sino que performan; no piensan, sino que tuitean; no deciden, sino que esperan la aprobación de sus asesores de imagen. La política ya no es el arte de gobernar, sino la pirueta de vender humo con carisma. (Por cierto, me disculpo por el uso de anglicismos; no quiero desairar al jefe de jefes.)

Las oficinas burocráticas de Bruselas, antes destino de los incompetentes, han sido reemplazadas por los reflectores de la política espectáculo. Ya no se buscan estadistas, sino influencers con corbata. No se exige inteligencia, solo frases diseñadas para viralizarse. En esta era de idiotas, la ignorancia con confianza y la osadía sin fundamento son la nueva moneda de cambio. Y vaya si cotizan al alza. Que lo diga Pedro Sánchez, el de la España empobrecida y sin soberanía.

Para seguir enlodándose, Alemania nos ofrece un ramillete fétido digno del «jardín», esa tontería burda imaginada por Borrell. Dos joyas del pensamiento moderno, que además de portavoces de élites violentas, iluminan a la humanidad con declaraciones dignas de una tertulia de bar a las tres de la mañana.

Una, Alice Weidel, líder de Alternativa para Alemania (AfD), con su innovadora teoría de que Hitler era comunista (probablemente porque respiraba aire, igual que Marx). La otra, Annalena Baerbock, ministra de Exteriores por el Partido Verde, ese extraño mutante que combina feminismo, ecología y bombas de uranio empobrecido. Alemania es hoy una sombra sin timón.

II. Dos camelias listas para refrigeración.

Weidel, «historiadora» nacida en los antros de WhatsApp, reinterpretando el siglo XX con la precisión de un mono con una máquina de escribir. Y Baerbock, genio de la geometría, exigiendo a Putin un giro de 360 grados, lo que lo dejaría exactamente en el mismo lugar. Un prodigio de la estrategia.

III. Europa: la cuna de la razón convertida en un circo

¿Quién en Europa Occidental rinde memoria a François Mitterrand, Olof Palme, Georges Marchais, Willy Brandt o Enrico Berlinguer? En la memoria colectiva de hoy, es como si nunca hubieran nacido. Y, no obstante sus diferencias ideológicas, fueron parte de la Europa brillante.

En el tablero internacional, Europa es un actor de reparto que aún cree ser protagonista. Pero ya ni arrastra los zapatos. Se mueve al compás de Washington, repitiendo su guión con devoción, sin notar que ya ni le escriben líneas propias. Su política exterior oscila entre la torpeza y el ridículo, sin rumbo, sin sustancia.

Ahí está el caso de Ucrania: mientras EE.UU. convierte la guerra en un negocio rentable de armas y gas, los líderes europeos aplauden como extras entusiastas, aplican sanciones con fervor y luego se lamentan cuando el invierno les cobra la factura.

Pero la realidad ya los alcanzó. Europa perdió la guerra. Necesita el gas y los minerales rusos, Ucrania jamás recuperará los territorios perdidos y, con la nueva administración estadounidense, ya no tiene un respaldo incondicional. Además, la mayoría de los ucranianos desconfía de Zelensky y está agotada de la guerra.

Pese a ello, los mismos que condenan a Rusia por invadir Ucrania aplauden a Israel cuando bombardea niños en Gaza. Hipocresía en estado puro. Un espectáculo de obediencia ciega, sin plan, sin estrategia… solo convicción de vasallo.

IV. Scholz, el sumiso

Olaf Scholz, el canciller de la economía más poderosa de Europa, se sentó frente a Biden, escuchó la sentencia: «No habrá más gas ruso para Alemania», y, en un acto de audaz liderazgo, asintió en silencio. Poco después, el Nord Stream explotó misteriosamente, la industria alemana comenzó a desmoronarse y los ciudadanos descubrieron el placer revolucionario de ducharse con agua helada. Mientras EE.UU. vendía su gas a precio de caviar y las fábricas alemanas cerraban, Scholz, con la entereza de un maniquí en una vitrina, repitió que todo era por la libertad. Y así, Alemania pasó de ser la locomotora de Europa a un vagón desenganchado… con un conductor que solo sabe asentir.

V. La gran paradoja europea

Pensadores embalsamados en museos, mientras los payasos dictan leyes en el parlamento. La historia en vitrinas, la estupidez en el poder. Eso es la Unión Europea que preside Ursula von der Leyen.

La gran pregunta es: ¿seguirá Europa hundiéndose en la estupidización política u ocurrirá un milagro que la devuelva a la era en que el liderazgo no se medía en likes?

Sea como sea, Europa sigue en piloto automático… y sin piloto. Se romperá como un huevo estrellado desde un décimo piso. Debe normalizar sus relaciones con Rusia y aceptar sus demandas sobre Ucrania; no tiene otra salida.

VI. El problema no son solo los políticos

Es también una sociedad que ha aceptado la superficialidad como norma y ha convertido la política en un concurso de popularidad, donde la inteligencia es vista como un defecto y la estupidez, como una virtud.

VI. Bienvenidos a la Europa del siglo XXI.

No olviden sus palomitas. El telón se alza, la farsa comienza.

Título de la tragicomedia:

«Cuando los políticos dejaron de pensar y los ciudadanos dejaron de notarlo.»

Un delirio sin desenlace, una función etérea de metraje infinito… con boletos agotados y sin reembolsos.

¡Y más estupidez espumosa, subiendo como una mala cerveza!

(*) Allen Pérez S., Abogado

Cambridge, enero de 2025.