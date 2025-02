Fiscal General de Venezuela rechaza denuncias sobre supuestas desapariciones forzadas

Caracas, 7 feb (Xinhua) — El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó las denuncias que han emitido organizaciones internacionales sobre presuntas desapariciones forzadas en el país sudamericano.

En una entrevista reciente que concedió a la BBC de Londres y que replican hoy viernes medios estatales venezolanos, el fiscal afirmó que las detenciones en la nación responden a hechos punibles y están en el marco de la ley.

Desestimó el concepto de «desapariciones forzadas de corta duración», y dijo que «una desaparición forzada exprés no existe, no se pongan a inventar cosas que no son (sobre) una desaparición forzada».

Según explicó, la figura legal de desaparición forzada implica el secuestro, la falta de presentación ante una autoridad y el posterior asesinato, lo cual negó que se practique en Venezuela.

Aseguró que lo que ocurre en su país son detenciones ante hechos punibles «y las personas luego son presentadas ante los órganos correspondientes, son imputadas y se les hace el juicio».

En tal sentido, Saab también criticó la postura de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, afirmando que se han convertido en «enemigos gratuitos» de Venezuela.

Además, sostuvo que «no me van a dar clases quienes promueven el genocidio y el exterminio en Gaza, los que invadieron Irak, Libia o Afganistán».

Al referirse a la deportación de venezolanos desde Estados Unidos, aseguró que la banda criminal Tren de Aragua fue desmantelada del territorio venezolano.