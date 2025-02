Tres respuestas en América Latina frente a la amenaza arancelaria de Trump

México, 9 Feb (Sputnik).- Países como Brasil y Colombia han tenido que plantearse qué hacer en caso de que el dedo de la imposición de aranceles por parte de EE.UU. apunte en su dirección, bien sea para afrontar la ola o para salir a la caza de otros socios comerciales.

Si bien la discusión en los últimos días ha estado centrada en las estrategias de México, Canadá y China para hacer frente a la aplicación de gravámenes al comercio exterior con el territorio estadounidense, también han mostrado su preocupación los países que tienen cercanía comercial con EE.UU., o que han expresado simpatías con Donald Trump.

Frente al desafío que implicarían los gravámenes adicionales para las economías de América Latina, algunos ya han mostrado sus cartas para adaptarse a un eventual cambio. Uno de ellos, incluso, desveló que podría emular la política ‘trumpista’, pero con sus vecinos.

Ley de reciprocidad como bandera

Esta semana, el presidente brasileño rechazó la medida punitiva de Washington y aseveró en una entrevista que «EE.UU. también necesita del mundo» y que «deberá convivir armónicamente con Brasil, México y China».

Lula considera que «por un mínimo de decencia» Brasil usará la «ley de reciprocidad» si EE.UU. o cualquier país aumenta los aranceles. «Es simple y muy democrático», señaló.

«Para nosotros, lo que sería importante es que EE.UU. baje los aranceles y así nosotros también lo haríamos», expresó.

Las posibles maniobras de Brasil

Según Brasil de Fato, el país suramericano podría vender petróleo u otros productos al mercado chino, cuando sea más caro comprárselos a EE.UU., como ya lo hizo en la Administración anterior de Trump.

Esta posibilidad, sin embargo, podría verse obstaculizada, ya que Brasil suele beneficiarse de escenarios «tranquilos, sin el contexto de guerras arancelarias de fondo», consideró el internacionalista Fernando Brancoli, entrevistado por ese medio. En su criterio, esa inestabilidad haría que la nación quedara en un «fuego cruzado» y podría causar la subida de las tasas de interés y de la inflación.

El especialista afirma que la clave de la actuación de Trump está asentada en sus libros de negocios. Según se desprende de esos textos, su forma de establecer relaciones comerciales consiste en «lanzar sus objetivos a la estratosfera» y «hacer solicitudes extrañas y extravagantes que nadie aceptaría» para luego «reducirlas y ponerlas en un nivel más específico».

En otro análisis, publicado por G1, los expertos consideran que Brasil no es un «objetivo preferencial» de EE.UU. porque tiene déficit de la balanza comercial, es decir, importa más productos estadounidenses de los que exporta. No obstante, la política arancelaria del inquilino de la Casa Blanca podría tener impacto negativo tanto en su país como en la economía mundial, puesto que, al subir los impuestos, se incrementarían los precios de los productos, lo que impactaría en los consumidores finales.

La postura flexible de Colombia

El titular de Industria y Comercio, Luis Carlos Reyes, luego del ‘impasse’ entre Washington y Bogotá por la deportación de colombianos en territorio estadounidense, afirmó que la Administración de Gustavo Petro quiere «mantener las mejores relaciones posibles con EE.UU.» en el ámbito comercial, recoge Noticias Caracol.

Con la posibilidad de los temidos aranceles acechando sobre las cabezas de los gobiernos de la región, es necesaria la diversificación de los pares comerciales «porque no es sano tener una dependencia comercial tan grande de un solo socio», dice Reyes.

Entre los posibles países, regiones o bloques con los que Colombia podría fortalecer sus relaciones comerciales, el titular de Industria y Comercio asoma a China, Europa, América Latina y África.

Sobre las amenazas de Trump de fijar gravámenes a quienes no cumplan con sus exigencias, opina que es una «táctica de negociación» que aún no ha traído consecuencias en Colombia, que no ha interrumpido sus exportaciones ni importaciones con el país norteamericano.

¿Se puede sobrevivir a la guerra comercial?

Esta semana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en una entrevista que su país tiene la vista puesta en diversificar las relaciones comerciales, ante la amenaza de una ‘guerra comercial’ desde la Casa Blanca.

A pesar de ese optimismo presidencial, el ministro de Industria cree que «ningún país del mundo, ni el país con la economía más fuerte, realmente debería interesarle una guerra arancelaria».

Pasadas casi dos semanas del ‘impasse’ con EE.UU., el mandatario se reunió con el encargado de Negocios estadounidense, John McNamara, con quien abordó temas migratorios, de la «relación bilateral» y de la «cooperación». Con este acercamiento, Bogotá pareciera bajar el tono con su principal aliado en la región y limar asperezas con Washington para reimpulsar la relación bilateral.

La nota discordante

A contracorriente de las economías de la región, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la exigencia de un arancel de 27 % a los productos que importa el país suramericano desde México, como medida de presión para lograr un Tratado de Libre Comercio entre ambos.

Aunque pareciera un mecanismo punitivo, Noboa justificó su decisión en la promoción de la industria nacional y del «trato justo» a los productores ecuatorianos.

Quito ha catalogado a México como uno de los «peores» socios comerciales que tiene, debido a que existe desequilibrio deficitario entre los intercambios. Mientras la nación norteamericana exportó 800 millones de dólares a Ecuador y el país suramericano no llegó a 300 millones.

La presidenta mexicana despachó la amenaza de su par ecuatoriano con un comentario en tono de humor y dijo: «Son más ricos los camarones de Sinaloa, que los de Ecuador, la verdad». En las redes, también hubo burlas sobre el anuncio de Noboa.

Más allá de los chistes, el exviceministro ecuatoriano de Política Comercial Juan Francisco Ballén recordó que entre ambos países existe un acuerdo de alcance parcial, como integrantes de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Allí, las dos naciones establecieron preferencias arancelarias para una serie de productos de intercambio comercial.

«Esta medida proyecta una imagen de atropello y desacato a los acuerdos comerciales que mantiene Ecuador», dijo Ballén a Primicias, lo que deja al país suramericano con una «pésima señal para los socios». Como consecuencia, vaticinó un posible encarecimiento de los productos que se importan de México. (Sputnik)