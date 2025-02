China responde declaraciones de Marco Rubio durante su Visita a Países Latinoamericanos y Caribeños

Pregunta: Entre los días 1 y 6 de febrero, durante su visita a Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana, el Secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio pronunció palabras relacionadas con China sobre temas como la cooperación entre China y América Latina y el Caribe (ALC), el Canal de Panamá, la construcción conjunta de la Franja y la Ruta, el 5G y la ciberseguridad y el principio de una sola China, alegando que iba a “contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino en el hemisferio occidental”. ¿Qué opina la parte china al respecto?

Respuesta: Las retóricas infundadas de Estados Unidos, repletas de la mentalidad de la Guerra Fría y los prejuicios ideológicos, no son sino acusaciones falsas contra China, discordia malintencionada sembrada entre China y los países pertinentes de la región, interferencia en los asuntos internos de China y perjudicar los derechos e intereses justos y legítimos de la parte china. China ha presentado gestiones solemnes ante Estados Unidos.

China siempre ha desarrollado sus lazos amistosos de cooperación con los países de la región a la luz de los principios de respeto mutuo, igualdad, beneficios recíprocos, apertura, inclusión y cooperación de ganancias compartidas. China y ALC están unidos por la sinceridad del apoyo mutuo y progreso común, en lugar de cálculos geopolíticos caracterizados por el juego de suma cero y el enfoque de que el ganador se lo lleva todo. La cooperación práctica entre China y ALC no está acompañada de ninguna condición, no apunta contra ninguna tercera parte y corresponde a las necesidades de ALC. Esta cooperación mutuamente beneficiosa y de ganancias compartidas ha traído tangibles beneficios y felicidad a los países y pueblos pertinentes. Con estos comentarios nada responsables sobre la cooperación normal entre los países latinoamericanos y caribeños con terceros países, Estados Unidos no demuestra ni el básico respeto a los países de la región. Entre China y ALC, trabajar hacia el mismo objetivo y fortalecer su cooperación ya constituyen una irreversible tendencia predominante.

China apoya la soberanía de Panamá sobre su Canal, y se compromete a defender el estatus de dicho Canal como una vía acuática de tránsito internacional permanentemente neutral. La parte china nunca ha participado en la administración ni la operación de este Canal, y nunca ha metido la mano en los asuntos del Canal, por lo que el supuesto “control de China sobre el Canal de Panamá” es una mentira inventada. ¿Quién está salvaguardando la neutralidad y la prosperidad del Canal? ¿Quién está amenazando una y otra vez con “recuperar” el Canal? El veredicto lo da definitivamente el pueblo.

Como una iniciativa de cooperación económica, a raíz de su lanzamiento en 2013, la Iniciativa de la Franja y la Ruta viene ampliando sus áreas y alcance de cooperación, con frutos que han beneficiado continuamente a los pueblos de diversos países. Actualmente, esta Iniciativa ya se ha convertido en el bien público internacional más popular y la plataforma de cooperación internacional de mayor envergadura del mundo. La cooperación en el marco de esta Iniciativa ha beneficiado a pueblos de más de 150 países, y ha impulsado enérgicamente el desarrollo común de los numerosos países en desarrollo. Mientras tanto, Estados Unidos no cesa de atacar y obstaculizar esta cooperación, y ha dejado sin tapujos otra vez su rostro hegemónico. La parte china rechaza categóricamente las infamaciones y los sabotajes que ha ejercido la parte estadounidense sobre la cooperación de la Franja y la Ruta.

China siempre está comprometida a resguardar la ciberseguridad, y ha desarrollado la colaboración en terrenos concernientes con diversas partes a tenor del principio de beneficios mutuos y ganancias compartidas. Las empresas chinas han gozado de una amplia acogida por su avanzada tecnología de 5G y sus servicios seguros y eficientes. Por eso, los que lancen difamaciones a nuestras corporaciones e impongan restricciones de nuestra tecnología no pueden contener el desarrollo y progreso de China, ni detener nuestra cooperación con otros países, y acabarán perdiendo sus propias oportunidades.

En el mundo existe una sola China, Taiwan forma parte inalienable del territorio chino, y el Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China. 183 países del mundo ya han establecido relaciones diplomáticas con China, hecho que deja plena constancia de que adherirse al principio de una sola China corresponde a la justicia global, la aspiración de los pueblos y la tendencia predominante. La cuestión de Taiwan es puramente un asunto interno de China, y no permite ninguna injerencia externa.

Las interferencias de Estados Unidos en los intercambios y la cooperación normales entre China y ALC no ganan el apoyo popular y resultarán en vano. China va a salvaguardar resueltamente su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo.

(*) Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China