El Tesoro de EE.UU. paga más de 100.000 millones de dólares al año a personas no identificadas

Washington, 9 Feb (Sputnik).- El Departamento del Tesoro de EE.UU. paga cada año prestaciones sociales por valor de 100.000 millones de dólares a personas no identificadas, reveló Elon Musk, jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), en medio de la lucha de la administración de Donald Trump contra la supuesta corrupción en organismos gubernamentales.

«Ayer, me dijeron que en la actualidad hay más de 100.000 millones de dólares al año de pagos de prestaciones sociales a personas sin un número de seguro social o incluso un número de identificación temporal», escribió este sábado en su cuenta en X. «Si esto es cierto, resulta extremadamente sospechoso», subrayó.

Musk indicó que alrededor de la mitad de estos pagos podría ser «un fraude inequívoco y evidente», lo que calificó de «una auténtica locura», que debe abordarse de inmediato.

«Cuando pregunté si alguien en el Tesoro tenía una estimación aproximada de qué porcentaje de esa cifra es un fraude inequívoco y evidente, el consenso en la sala fue de alrededor de la mitad, es decir, ¡50.000 millones de dólares al año o 1.000 millones de dólares a la semana!«, detalló.

¿Pagos más transparentes?

Para hacer el proceso de pagos gubernamentales más transparente, dos organismos acordaron una serie de medidas. Así, van a «exigir que todos los pagos gubernamentales salientes tengan un código de categorización de pagos, que es necesario para pasar las auditorías financieras», explicó el multimillonario. «Con frecuencia se deja en blanco, lo que hace casi imposible las auditorías», enfatizó.

Además, todos los pagos deberán incluir una justificación en el campo de comentarios. «Es importante destacar que todavía no estamos aplicando ningún juicio a esta justificación, sino que simplemente exigimos que se haga algún intento de explicar el pago más que nada», apuntó.

Asimismo, se acordó ampliar y no ignorar una lista de «entidades conocidas por ser fraudulentas o de personas que están muertas o son probables tapaderas de organizaciones terroristas o no se corresponden con las asignaciones del Congreso», señaló Musk. Añadió, que «actualmente puede llevar hasta un año entrar en esta lista, lo que es demasiado tiempo» y «debería actualizarse al menos semanalmente, si no diariamente«.

Lucha contra una «tremenda corrupción»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseveró este viernes que dio instrucciones a Musk para que «investigue el sistema educativo, para que investigue el Pentágono, que es el Ejército«. El mandatario reiteró su apoyo al magnate y los empleados del DOGE, calificándolos de «gente muy capaz» que «sabe lo que hace».

Según el mandatario, el país norteamericano sufre de una «tremenda corrupción», que ha llevado a perder «miles de millones de dólares» en gastos que no están relacionados con las necesidades reales de la nación y hasta son posiblemente «ilegales».

«La gente ha hablado de ello durante años, pero nadie hacía nada al respecto. Es absolutamente obsceno, peligroso, malo y muy costoso. Quiero decir: prácticamente cada inversión realizada es una estafa», afirmó.

En este contexto, el DOGE habría obtenido acceso al sistema de pagos del Tesoro, informó The New York Times, citando fuentes. Esto les otorga una herramienta poderosa para supervisar el gasto público, y podría brindar a la administración Trump otro mecanismo para limitar unilateralmente los fondos aprobados para fines específicos por el Congreso. (Sputnik)