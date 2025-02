Portavoz del Kremlin «no confirma ni desmiente» información sobre una conversación entre Putin y Trump

Moscú, 9 feb (Xinhua) — El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo hoy domingo que no podía «confirmar ni desmentir» los informes sobre una conversación sobre Ucrania entre Vladimir Putin y Donald Trump, presidentes de Rusia y de Estados Unidos, respectivamente, informó la agencia de noticias TASS.

«Mientras la administración en Washington desarrolla su trabajo, hay muchas comunicaciones diferentes. Y estas comunicaciones se llevan a cabo a través de diferentes canales», dijo Peskov, citado por TASS.

El portavoz agregó que «por supuesto, dada la multiplicidad de estas comunicaciones, personalmente puedo no saber algo, no estar al tanto de algo. Por lo tanto, en este caso no puedo confirmarlo ni negarlo».

El New York Post informó anteriormente que Trump dijo que había discutido por teléfono con Putin la solución del conflicto en Ucrania.