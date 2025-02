Trump afirma que ya habló con Putin por teléfono

Washington, 9 Feb (Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado que ya ha hablado por teléfono con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Al ser preguntado el viernes por periodistas de The New York Post sobre cuántas llamadas ya ha mantenido con su par ruso, Trump se limitó a responder que «sería mejor que no lo dijera».

En opinión de Trump, a Putin «sí le importa» la muerte de soldados en el campo de batalla del conflicto ucraniano. «Quiere que la gente deje de morir», indicó Trump. «Toda esa gente muerta. Gente joven, joven y hermosa», añadió.

Reiteró que, si hubiera permanecido en el poder sin ser derrotado en las elecciones del 2020, «nunca habría ocurrido» el conflicto. «Siempre tuve una buena relación con Putin», afirmó, criticando a su predecesor, Joe Biden. «Biden fue una vergüenza para nuestra nación. Una completa vergüenza«, añadió.

El mandatario estadounidense aseguró que tiene un plan concreto para poner fin al conflicto. «Espero que sea rápido», señaló, subrayando su deseo de «acabar con este maldito asunto».

Dirigiéndose al asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, el presidente propuso organizar reuniones sobre la resolución del conflicto. «Pongamos en marcha las reuniones. Quieren reunirse», concluyó.

A su vez, la parte rusa no confirmó hasta el momento que ambos dirigentes hubieran mantenido una conversación. (Sputnik)