La megalomanía en el poder

El Dr Carlos Andrés Arias O. señala en un artículo de su autoría que la megalomanía o la obsesión por la grandeza asociada al poder sería el rasgo particular de los políticos en cualquier lugar del mundo. Por las recientes experiencias que se han experimentado en la coyuntura por el doloroso conflicto que deja víctimas inocentes en la franja de Gaza. Y más recientemente en la actuación patológica del nuevo gobernante de los Estados Unidos de Norteamérica.

Señala luego que, la desmesurada y continua búsqueda de poder, ya sea porque no se quiere perder o se quiere adquirir, lleva a muchos políticos, gobiernos o campañas electorales a caer en lo que se podría conocer como la enfermedad del político moderno; la megalomanía, que está íntimamente ligada con el populismo y la demagogia. Estos dos últimos conceptos que a veces se equiparan, son diferentes y puestos en práctica indistintamente por políticos y regímenes de izquierda y derecha.

El megalómano puede, en su afán de buscar admiración entrar en estados de ira o emocionalidad desbordada, episodios en los que no advierte ningún tipo de razón y más si los que lo rodean persisten en la adulación desmedida.

A continuación, se plantean varios rasgos característicos del político enfermo de megalomanía, que no es un mal menor, dado que es un estado psicopatológico que debería ser tratado en terapia y puede poner en riesgo a la democracia de cualquier país o debilitar sus instituciones.

Cuando un actor político se atribuye logros o situaciones a su gestión por encima de la realidad de los hechos mismos es un síntoma de megalomanía. Su imagen, su retórica y acciones está por encima de la gestión a la que se deben.

Construyen alrededor de su imagen pública una atmósfera que los haga ver indispensables para las transformaciones sociales o políticas. Suelen construir alrededor de ellos el mito de ser salvadores o portadores de un poder mágico para transformar y renovar prácticas políticas, que finalmente siguen realizadas por ellos mismos: burocracia, nepotismo y corrupción, entre otras.

Solamente ponderan y escuchan a aquellos que los admiran, aplauden o felicitan. Todo lo que sea crítica o una opinión en contra de lo que es su imagen o mensaje es considerado un ataque y es descalificada.

Las reacciones a la crítica está asociada a comportamiento en el que se detonan emociones categorizadas como negativas: ira, rabia, odio, enojo, resentimiento y miedo, entre otras.

Por intermedio de sus actitudes o comportamientos el político megalómano evidencia desprecio por todo lo que representa el cumplimiento de la Ley o la institucionalidad. Ejemplo de ello puede verse en renunciar a cargos de elección popular en donde se había contraído un compromiso con los electores que eligieron para un período de tiempo determinado.

La megalomanía de los políticos puede poner en riesgo campañas porque en muchos casos se genera una sobre representación del candidato o sus asesores, en relación a la capacidad de liderazgo o de convocatoria para lograr el triunfo electoral, entre otros aspectos. La constante exposición a la alabanza de los ciudadanos o incluso de su círculo cercano de colaboradores puede aumentar la visión de algo que no es real, pero que lo parece.

En el caso del megalómano que ya es gobernante es aún más grave porque el narcisismo puede traducirse en tomar decisiones impulsivas y sin mucha reflexión por buscar aumentar la figuración o generar una representación social de la realidad que no es cierta, pero que es necesaria para alimentar el ego del gobernante.

En general el político megalómano tiende a debilitar la democracia porque se hace a la representación de que es la salvación del pueblo. Construye el mito del salvador, que como Moíses, puede llevar al pueblo a la tierra prometida y se lo cree. En consideración a su delirio toma decisiones en aparente beneficio y en nombre del pueblo, pero que a su vez desconocen el cómo, cuándo y dónde se podrá ejecutar lo que promete y al enfrentarse a la realidad, la suplanta y rompe la institucionalidad en procura de hacer realidad su sueño de grandeza.

Aumenta la división a partir de su búsqueda de indulgencias y alabanzas. El político y gobernante megalómano está persiguiendo como un adicto el ser admirado y en ello su discurso se vuelve emocional. Simplifica lo complejo en búsqueda de ganar aceptación y el aplauso de la mayoría, sin importar que en ese tránsito abandone la argumentación y la razón. Su retórica se basa en las emociones y moraliza sus posiciones aumentando así la polarización.

La megalomanía es una enfermedad que nace del ego exacerbado y puede poner en riesgo la seguridad nacional, así como debilitar la reputación de las instituciones porque personaliza el mensaje político y lo reduce a la búsqueda de la admiración o destacar la imagen del gobernante y su visión de grandeza, por encima de a quiénes representa. Es un trastorno mental caracterizado por un aumento excesivo y doloroso de la atención a la propia persona.

Esta enfermedad es un tipo delirante de autoconciencia y comportamiento de la personalidad expresado por un grado extremo de sobreestimación de la propia importancia, fama, popularidad, riqueza, poder, genio, influencia política e incluso omnipotencia. Entonces, la megalomanía es un tipo de trastorno mental cuando uno tiende a sobreestimar sus propias habilidades y posibilidades.

En psiquiatría, esta condición no se considera una enfermedad independiente sino un síntoma de otra condición patológica asociada con una violación de la psique. La megalomanía ocurre con mayor frecuencia junto con una psicosis maníaco-depresiva, un complejo de inferioridad y trastornos paranoides. Y se caracteriza por una pérdida completa de la percepción de la realidad. Sin embargo, los megalómanos no se dan cuenta de que su opinión creada no corresponde a la realidad y, por lo tanto, no buscan ayuda.

Hay personas que tienen un concepto demasiado elevado de sí mismos, e incluso delirios de grandeza. Padecen lo que se denomina en psicología megalomanía, que comparte muchos rasgos con el trastorno de personalidad narcisista aunque no son lo mismo, tal y como nos explica la psicóloga Laura Portencasa, de Mundopsicologos.com. “En el caso de la megalomanía, esta va acompañada de delirios y distorsiones en la percepción de la realidad. En el caso del trastorno de personalidad narcisista, no hay delirios. De hecho, se esconde debajo un gran sentimiento de inferioridad que se intenta enmascarar a partir de parecer y actuar de la forma contraria”, nos explica.

Le planteamos a la experta si la megalomanía se puede considerar un trastorno de la personalidad. “No, es más bien un trastorno mental. A diferencia del narcisismo, que en el fondo tiene un gran sentimiento de inferioridad, el megalómano está profundamente convencido de su superioridad en comparación con los demás. Se considera un trastorno mental y no de personalidad porque en el caso de la megalomanía, existen ciertas ideas delirantes como, por ejemplo, equipararse a un Dios o sentir que en el fondo hay una esencia más divina que humana”, nos detalla.

Todas estas reflexiones antes expuestas tienen el propósito de que Usted pueda juzgar de forma individual el comportamiento de algunas figuras políticas, en nuestro país o en el extranjero, y las consecuencias que una personalidad como la descrita podría traer a un país en particular, e incluso a planeta entero si se tratara de una potencia global.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría