¿La excusa de la «seguridad nacional» salvará a EE.UU. en todo momento?

A lo largo de los años, se han implementado varias rondas de controles de exportación de semiconductores de EE. UU. dirigidos a empresas en China, Japón, Corea del Sur y otros países, con el argumento de que tales medidas evitarían que otras naciones utilicen tecnologías avanzadas para «representar un riesgo» para la seguridad nacional de EE. UU.

Mientras tanto, el propio EE.UU. aprobó la Ley CHIPS y Ciencia en 2022 para impulsar su capacidad nacional de fabricación de semiconductores. Según esta lógica, ¿significa que EE.UU. está tratando de desarrollar tecnologías avanzadas para que puedan ser utilizadas para «representar un riesgo» para la seguridad de otros países?

En el caso de US Steel, después de años de disminución de la demanda interna de acero, la compañía ya no genera los ingresos que alguna vez tuvo. Mirar más allá de Estados Unidos sería una buena solución, y una fusión con Nippon Steel parecía razonable. Sin embargo, el gobierno de Joe Biden decidió bloquear la adquisición de US Steel por parte de la japonesa Nippon Steel, citando preocupaciones de seguridad nacional.

Estados Unidos ha desarrollado un hábito: primero describe lo que en realidad es una cooperación económica, tecnológica o incluso cultural normal con otros países como una amenaza a la seguridad nacional, luego interviene, a veces brutalmente, para preservar sus propias ventajas y mantener a raya a otras naciones.

De los chips al acero, de la inteligencia artificial a las redes sociales, la lista de seguridad nacional de Estados Unidos se hace más larga y extraña (no olvidemos la infame afirmación de que el ajo de China también es una amenaza para la seguridad nacional). Ahora la gente solo puede preguntarse: ¿Qué sigue?

El juego de la seguridad nacional no es solo para lo que Estados Unidos ve como competidores o adversarios; Sus «aliados» y «socios» también pueden ser blanco de ataques. «Es impactante -y profundamente preocupante- que el gobierno de Estados Unidos… tratar a un aliado como Japón de esta manera», escribieron Nippon Steel y US Steel en un comunicado.

Estados Unidos enfatiza constantemente su compromiso con sus aliados, comprometiéndose a cooperar con ellos para fortalecer las cadenas de suministro globales e impulsar el crecimiento económico colectivo. Sin embargo, en las últimas décadas se han producido una serie de movimientos por parte de Estados Unidos que contradicen esta retórica.

A lo largo de los años, EE.UU. ha obligado a la francesa Alstom a vender sus negocios principales a General Electric, ha impedido que la empresa holandesa ASML venda equipos de fabricación de semiconductores a otros países, ha coaccionado a TSMC para que traslade su producción a EE.UU. y ha impuesto altos aranceles al acero y al aluminio de la UE, todo ello con la excusa de la seguridad nacional. Esta vez recae sobre Nippon Steel.

Estas historias han planteado serias dudas sobre la sinceridad del compromiso de Estados Unidos con sus aliados y socios. Uno puede concluir fácilmente que trata a sus aliados solo como peones prescindibles: coopera con ellos cuando sus intereses se alinean, los descarta cuando no lo hacen o cuando siente que su seguridad está amenazada. Aquí viene esta pregunta apremiante: De todos los aliados de EE.UU., ¿quién será el próximo descartado?

Parece que Estados Unidos ve la seguridad nacional como su as en la manga. Pero es imposible sacar el as de la baraja en cada intento. ¿Es la seguridad nacional la solución a todos los problemas a los que se enfrenta Estados Unidos, tanto a corto como a largo plazo?

La seguridad nacional sí importa, pero no es una excusa para no abordar las preocupaciones internas, en particular el desempleo y el aumento de los precios. Como referencia constante a la seguridad nacional a pesar de los inversores internacionales, Estados Unidos también podría estar alejando oportunidades que traigan mayores beneficios a su pueblo.

Como la economía más grande del mundo, Estados Unidos tiene una responsabilidad significativa por la economía mundial. Las economías crecen a través de la circulación y el intercambio, razón por la cual el mundo ha experimentado un crecimiento exponencial en la era de la globalización. Ahora que Estados Unidos abusa de la seguridad nacional en los asuntos económicos, está creando interrupciones en los intercambios económicos globales y las cadenas de suministro globales, que son contrarias incluso a sus propios intereses.

(*) Yi Xin, es un observador de asuntos internacionales con sede en Pekín.

