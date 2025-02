Panameños recuerdan natalicio de Omar Torrijos que lideró lucha por soberanía del Canal de Panamá

Panamá, 13 feb (Xinhua) — El general panameño, Omar Torrijos Herrera (1929-1981), es recordado hoy jueves en el marco de su natalicio como el líder que devolvió la soberanía del Canal de Panamá y del país de América Central, tras la firma de los Tratados Torrijos-Carter, el 7 de septiembre de 1977.

Torrijos nació el 13 de febrero de 1929 y falleció en un trágico accidente aéreo el 31 de julio de 1981 cuando tenía 52 años de edad, luego de impulsar en vida iniciativas en la nación como las educativas y las agrarias.

En el marco de su natalicio, expertos recuerdan para Xinhua el legado del político panameño impulsor de los Tratados Torrijos-Carter, los cuales establecieron que la vía interoceánica sería operada por manos panameñas a partir del 31 de diciembre de 1999.

El exasesor en política exterior de Torrijos, Julio Yao, destacó que el político panameño llevó el patriotismo al pueblo que bautizó como «alpinismo generacional», lo que permitió que ahora el país sea «plenamente soberano, sin injerencias externas, especialmente de Estados Unidos».

Yao expuso que más allá de la firma de los Tratados entre el jefe militar panameño y el expresidente estadounidense, Jimmy Carter (1977-1981), Torrijos dejó una enseñanza central para Panamá, que «el pueblo es primero».

En tanto, el historiador Guillermo Castro comentó en el mismo sentido que Torrijos dejó otra enseñanza para Panamá: «Si nos unimos como pueblo, como nación, con un objetivo claro, podemos lograr lo imposible».

Castro enfatizó que nadie creyó que la nación de América Central iba a poder lograr la negociación de los Tratados Torrijos-Carter, pero allí estuvo Torrijos y allí están sus resultados.

A decir del historiador, el Canal de Panamá siempre representará una victoria inmensa sobre el protectorado militar extranjero impuesto por el Tratado Hay-Bunau-Varilla en 1903.

«Reclamar el Canal se convirtió en el símbolo de la victoria, de la capacidad de los panameños de enquistar su propia soberanía», dijo Castro, al referir que ese protectorado se extendió en toda la Zona del Canal de Panamá.

Castro consideró, no obstante, que lo fundamental del legado de Torrijos no son los Tratados, ni el Canal, es la lección que deja, que es «la importancia de la unidad ante la adversidad».

El también doctor en estudios latinoamericanos sostuvo que «la claridad» de tener objetivos frente a la confusión de «los intereses inmediatos», ese es el mayor legado «que no perecerá».

Por su parte, el exmandatario panameño, Arístides Royo (1978-1982), quien también participó como negociador en los Tratados Torrijos-Carter, hizo hincapié en el esfuerzo y tenacidad que ejerció entonces el general panameño para lograr el apoyo de muchos países en favor de la causa panameña.

Royo recalcó que el proceso negociador no fue fácil, ya que los gobernantes estadounidenses de entonces no contemplaban entregar a Panamá la vía interoceánica que ellos habían construido.

El exmandatario panameño recordó en ese sentido que el esfuerzo de Torrijos y su equipo llevó a la firma del acuerdo para la entrega a Panamá de la vía acuática, así como de todos los territorios que ocupaba Estados Unidos conocidos como Zona del Canal.

«Panamá recuperó la plena soberanía de todo su territorio» y «Panamá lleva 25 años administrando con mucha eficiencia el canal», destacó el exmandatario.

Respecto al manejo del Canal de Panamá, Royo expresó que ha sido administrado por los panameños «con gran eficiencia y alejado de los vaivenes políticos».

«Aporta grandes sumas de dinero al Estado que es utilizado para el mayor beneficio colectivo posible. El Canal es un orgullo para los panameños y una muestra de amor patriótico», dijo.

A su vez, el exadministrador del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano (2012-2019), indicó que la firma de los Tratados Torrijos-Carter «marca la independencia de Panamá» respecto a Estados Unidos, además de ser un «orgullo nacional» porque se ha manejado bien por 25 años por parte de los panameños.

El natalicio de Torrijos se celebra en un contexto en que el actual presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado su intención de «recuperar» el Canal de Panamá.

Frente a la postura de Washington, Quijano remarcó: «No podemos dejar que los falsos mensajes sobre el Canal y el país queden en el aire sin que la verdad se conozca internacionalmente».

Estados Unidos ha criticado y descalificado en reiteradas ocasiones el manejo que se hace de la vía interoceánica en manos panameñas, pero a decir de los propios panameños, la población debe mantenerse unida como pueblo y «rechazar las intervenciones a toda costa».

El 7 de septiembre de 2025, Panamá conmemorará 48 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter que devolvieron a Panamá su soberanía y pusieron fin al enclave estadounidense.