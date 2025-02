Sheinbaum alecciona a Google sobre el decreto de Trump

Ciudad de México, 13 Ene (Sputnik).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue lidiando con la controvertida decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de rebautizar el Golfo de México como ‘golfo de América’.

Este jueves ha puesto el foco en el gigante tecnológico Google, con el que mantiene una disputa por haber accedido al cambio de denominación propuesto por Trump, pese a que esa decisión solo puede ser válida para designar la plataforma continental de EE.UU. en el golfo.

«Si es necesario, vamos a una demanda civil«, alegó la mandataria, en una dura afrenta a la compañía tecnológica por mostrar en sus mapas el área como golfo de México en unos países y ‘golfo de América’ en otros.

Según adelantó, Google ya respondió la carta enviada por el Gobierno mexicano. No obstante, la mandataria no dio mayores detalles, sino que destacó que había mandado otra misiva a la compañía porque «no están en lo correcto«.

La presidenta recalcó que tan solo una pequeña parte del golfo se encuentra sobre la plataforma continental perteneciente a EE.UU., por lo que la Administración estadounidense tendría facultades para renombrar únicamente a esa porción.

«Si hubiera alguna atribución del Gobierno de EE.UU., como está en el decreto firmado, es solamente sobre su pedacito de plataforma continental», explicó la mandataria, un argumento que presentó también al gigante tecnológico en la primera carta que mandó su Gobierno.

En esa línea, volvió a insistir: «Ahí él [Trump] puede tener atribuciones para llamarle ‘golfo de América’ en ese pedacito que le corresponde a la soberanía de los EE.UU. Nosotros tenemos soberanía sobre nuestra plataforma continental y Cuba tiene soberanía sobre su parte», agregó.

Del mismo modo, hizo un guiño a la Enciclopedia Británica por seguir denominando al accidente geográfico como golfo de México. (Sputnik)