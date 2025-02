Colegio de Informáticos rechaza injerencia de gobierno en tecnología 5G

San José, 14 Feb (Elpaís.cr).- El Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC) expresó este jueves su respaldo a un proyecto de ley que busca garantizar la neutralidad tecnológica en el sector de las telecomunicaciones.

Los profesiones piden evitar que el Gobierno imponga restricciones sobre el tipo de tecnología que pueden utilizar los operadores de telecomunicaciones.

La iniciativa, impulsada por la diputada Johana Obando del Partido Liberal Progresista (PLP), pretende establecer una «interpretación auténtica» del principio de neutralidad tecnológica, asegurando que las decisiones sobre el diseño de las redes recaigan en los operadores y proveedores de servicios, sin interferencia del Ejecutivo.

La presidenta del CPIC, Paula Brenes, participó en una audiencia ante la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa, donde defendió la importancia de este proyecto.

Brenes argumentó que la neutralidad tecnológica es fundamental para promover la innovación, la competencia justa y el desarrollo del sector de telecomunicaciones en Costa Rica.

Además, subrayó que cualquier restricción impuesta por el Gobierno debe estar plenamente justificada y alineada con los estándares técnicos y las metas establecidas.

Neutralidad tecnológica

El proyecto de ley, bajo el expediente 24.456, establece que la «potestad exclusiva» del diseño de las redes de telecomunicaciones debe recaer en los operadores y proveedores de servicios, sin perjuicio de las competencias de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Asimismo, el Gobierno tendría la obligación de definir metas y objetivos relacionados con la neutralidad tecnológica, pero sin imponer tecnologías específicas para alcanzarlas.

Brenes destacó que esta iniciativa es coherente con el marco regulatorio costarricense y promueve un entorno competitivo y dinámico en el sector. «Cualquier restricción impuesta por la Administración debería estar totalmente justificada», afirmó la presidenta del CPIC, quien también resaltó la importancia de que los operadores puedan elegir la tecnología que mejor se adapte a sus necesidades, siempre que cumplan con los estándares técnicos requeridos.

Francisco Vargas, miembro del Tribunal de Ética del CPIC, también participó en la audiencia y respaldó el proyecto. «Escoger lo mejor. Ese es el tema de la neutralidad, buscar tener las mejores opciones y escoger la mejor opción. Es lo que se busca con la neutralidad, así que es un beneficio para todos», señaló.

Tensiones políticas y el caso de Huawei

El debate sobre la neutralidad tecnológica se enmarca en un contexto de tensiones políticas y diplomáticas relacionadas con la implementación de la tecnología 5G en Costa Rica.

La diputada Johana Obando, impulsora del proyecto, ha denunciado presiones y amenazas por oponerse a los intereses del Gobierno en una licitación de telefonía móvil de quinta generación.

Además, ha denunciado que la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica ha ejercido influencia en el tema, particularmente en lo que respecta al papel de China en materia de ciberseguridad.

El Gobierno costarricense ha justificado la exclusión de la empresa china Huawei del desarrollo de la red 5G alegando que China no forma parte del Convenio de Budapest, un acuerdo internacional sobre ciberdelincuencia firmado en 2001.

Sin embargo, este argumento ha sido cuestionado por diversos sectores, ya que el convenio no está directamente relacionado con la tecnología 5G, que ni siquiera existía en el momento de su firma.

Durante la audiencia, el diputado oficialista Jorge Rojas defendió el Convenio de Budapest, aunque no formuló preguntas concretas sobre el proyecto de ley. Su intervención generó confusión, ya que no abordó directamente los aspectos técnicos o legales de la iniciativa. Brenes expresó su desconcierto ante la falta de preguntas específicas por parte de Rojas, quien finalmente admitió que no tenía ninguna pregunta para la experta.

Posición de China y el impacto en las relaciones

La embajadora de China en Costa Rica, Wang Xiaoyao, ha manifestado su preocupación por la exclusión de Huawei del desarrollo de la red 5G en el país. En declaraciones recientes, Wang ha subrayado que la tecnología 5G no solo representa un avance en conectividad, sino también una oportunidad para fortalecer la cooperación tecnológica entre China y Costa Rica.

Además, ha reiterado que no existen pruebas que respalden las acusaciones de riesgos de ciberseguridad asociados a Huawei.

Wang ha lamentado la falta de diálogo con el Gobierno costarricense para resolver los problemas de ciberseguridad y ha señalado que la influencia de un tercer país (Estados Unidos) ha complicado la situación. La diplomática ha ofrecido colaboración para abordar los desafíos de ciberseguridad, pero afirma que sus propuestas no han sido respondidas por las autoridades costarricenses.

La exclusión de Huawei podría tener implicaciones significativas para las relaciones bilaterales entre Costa Rica y China.

Wang ha advertido que esta decisión podría enviar un mensaje de desconfianza hacia China, lo que afectaría negativamente otros ámbitos de cooperación, como las inversiones y el comercio.

Igualmente, ha destacado que muchas empresas chinas han optado por invertir en otros países de la región debido a la falta de confianza.

Cooperación bilateral y oportunidades de desarrollo

A pesar de las tensiones, China sigue viendo a Costa Rica como un socio estratégico en la región centroamericana. Wang ha destacado el compromiso de China con el respeto a la soberanía costarricense y ha expresado su interés en profundizar la cooperación en áreas como el comercio, la inversión, la tecnología y la infraestructura. Proyectos emblemáticos, como la construcción de la Ruta 32 y la modernización del puerto de Moín, son ejemplos del impacto positivo de esta colaboración.

Destacó que las empresas chinas han mostrado un creciente interés en participar en proyectos de energía renovable, un área en la que Costa Rica es líder mundial.

La combinación de la experiencia tecnológica china y el compromiso costarricense con la sostenibilidad podría generar beneficios mutuos y consolidar a ambos países como referentes en la transición energética, puntualizó.

Competencia e innovación

El proyecto de ley respaldado por el CPIC representa un paso importante hacia la garantía de la neutralidad tecnológica en Costa Rica, promoviendo un entorno de competencia e innovación en el sector de las telecomunicaciones.

Sin embargo, su discusión se da en un contexto complejo, marcado por tensiones políticas y diplomáticas relacionadas con la implementación de la tecnología 5G y el papel de empresas como Huawei.

La posición de China y las presiones internacionales añaden capas adicionales de complejidad a este debate, que no solo tiene implicaciones técnicas, sino también geopolíticas.

En este escenario, el diálogo y la cooperación serán clave para superar las diferencias y construir un futuro compartido en el que la tecnología sea un motor de desarrollo y progreso para todos, sostienen expertos.