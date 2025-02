Cooperación China-Rusia no tiene como objetivo ni se afectará por tercera parte, afirma Cancillería china

Beijing, 14 feb (Xinhua) — La cooperación entre China y Rusia no tiene como objetivo a ninguna tercera parte y no será afectada por ningún factor de terceros, afirmó hoy viernes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun.

El portavoz hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa regular cuando se le pidió que comentara si las recientes señales de posibles mejoras en los lazos entre Moscú y Washington afectarán la cooperación actual entre Rusia y China en algunos aspectos.

Al señalar que ambos países son socios estratégicos integrales de coordinación para una nueva era, Guo recordó que en los últimos años, bajo la guía estratégica de los dos presidentes, la relación bilateral ha superado las perturbaciones externas, ha mantenido un crecimiento sólido y estable, y ha estado en su mejor momento en la historia.

China está dispuesta a trabajar con Rusia para mantener el compromiso con la no alianza, la no confrontación y no tener como objetivo a ninguna tercera parte, consolidar la buena vecindad y la amistad duraderas, avanzar en la coordinación estratégica integral y profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa, aseguró el vocero.