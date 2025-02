Trump vs Panamá: el regreso de la política del garrote

Ciudad de Panamá, 14 feb (Sputnik).- El regreso de Donald Trump a la presidencia de EEUU resucita la política del garrote y las imposiciones contra Panamá, aseguró a la Agencia Sputnik el diplomático Reinaldo Rivera, ex ministro de Trabajo y Desarrollo Social de esa nación istmeña.

«La estrategia que este señor (Trump) está diseñando, en particular contra Panamá, contra otros pueblos en América y del mundo, es para reeditar la política del garrote, de la imposición, del ultraje, las humillaciones», afirmó Rivera, en alusión al «Gran Garrote», la doctrina que caracterizó la política exterior de Washington desde inicios del siglo XX.

Rivera señaló que Trump trata de obligar a Panamá, mediante el temor y el chantaje, a que ceda a EEUU el control del estratégico canal que enlaza a los océanos Atlántico y Pacífico, recuperado por el Estado centroamericano el 31 de diciembre de 1999, en virtud de los Tratados Torrijos-Carter.

Los acuerdos, firmados el 7 de septiembre de 1977 por los presidentes Omar Torrijos y Jimmy Carter, permitieron además la devolución de una franja de territorio a ambos lados de la vía ocupada por EEUU desde 1904 y la retirada de las 14 bases militares que la potencia norteamericana mantuvo en la ex Zona del Canal.

Para Rivera, Trump representa a determinados poderes que quieren, además de controlar nuevamente el canal, volver a tener presencia militar en Panamá, empezando por la sureña provincia de Darién, fronteriza con Colombia.

«Quieren una base militar en el Darién, para desde allí no solamente tratar de regular el flujo de los millares de migrantes que pasan todos los días por Panamá, hacia el norte, o pretender regular eso», dijo.

De hecho, el presidente José Raúl Mulino ofreció un aeropuerto en dicha zona para que la fuerza aérea de EEUU lo emplee como escala para repatriar a emigrantes no panameños, decisión que hizo pública el pasado 3 de febrero, al término de una visita al país del secretario de Estado (canciller) estadounidense, Marco Rubio.

«Hoy quieren una base, pero no solamente para la cuestión migratoria, quieren una base para que potencialmente les sirva para agredir a otros pueblos», advirtió Rivera, ex embajador de Panamá en Cuba y Nicaragua.

Rivera expresó que no quisiera pensar que EEUU contemple a futuro volver a darle al canal de Panamá un uso militar.

«Fue el (uso) que siempre le dieron en el desarrollo de su geopolítica y geo estrategia de dominio, a un paso tan singularmente estratégico, a una franja tan estrecha como la nuestra, donde un barco en menos de ocho horas va del Atlántico al Pacífico y viceversa», indicó.

En ese sentido, se preguntó si EEUU planea alguna confrontación con un país de Asía, que prefirió no identificar, y consideró que, ante esa coyuntura, Washington necesita nuevamente «un canal para la guerra, no un canal para la paz, para el comercio, no, un canal para la guerra y para la movilización rápida de sus fuerzas militares».

«Además, como corolario, no me extraña tampoco que pretendan que Panamá, a través de la Comisión del Canal de Panamá, les conceda tarifas especiales a los barcos norteamericanos, que no son norteamericanos, sino que llevan y traen mercancías a los Estados Unidos», agregó.

De hecho, el Departamento de Estado anunció el 5 de febrero, horas después de finalizada la visita de su titular a Panamá, que los barcos de EEUU ya tendrán paso gratuito por el canal, aunque Mulino lo desmintió ese mismo día.

China en la mira

Rivera señaló que la administración de Trump también persigue la anulación de las concesiones de Panamá a empresas de China, su mayor competidor comercial, principalmente en los puertos a las entradas al canal en el mar Caribe, en el Atlántico, y el Pacífico.

Apenas partió de Panamá, Rubio aseguró en la red social X que Washington no tolerará el supuesto control del Partido Comunista de China sobre las operaciones en el Canal de Panamá.

Para Rivera, carecen de lógica las afirmaciones de Trump y sus colaborares sobre una supuesta intención de China de afectar las operaciones de la vía acuática porque es, después de EEUU, su segundo mayor usuario.

«China no tiene guerra en ningún lado. China debe su desarrollo económico y su potencial financiero, entre otras cosas, a que no tiene guerras hace 50 años», dijo el diplomático.

El analista puso de relieve que «los que EEUU gasta en guerras o ayudando a sus aliados es lo que China ha invertido proporcionalmente en el desarrollo, que beneficia no solo el comercio, sino las condiciones sociales de su pueblo».

El mundo vive un momento difícil

Rivera, activo militante de las fuerzas patrióticas de Panamá desde hace seis décadas, advirtió que el mundo vive un momento difícil por la política agresiva de Trump, de la que no escapan ni siquiera sus aliados, como evidencia su pretensión de apropiarse de Groenlandia o los conflictos con Canadá.

«Desde que (Trump) tomó posesión (el 20 de enero pasado) enseguida le cambió el nombre al golfo de México. Eso no lo veamos con relajo, ni con poca preocupación, algún interés militar tienen en el golfo, definitivamente», alertó Rivera, quien espera que las autoridades de su país tengan la dignidad de resistir las presiones de EEUU.

Dicho sentir, aseguró, representa a la mayoría de los panameños, en especial quienes contribuyeron a lo que el general Torrijos denominó la lucha generacional del pueblo por lograr la soberanía y autodeterminación.

«Panamá es un país pequeño, pero aquí hay una cuota de dignidad, de honor, una gran dosis de orgullo nacional, por eso hay que volver a levantar los principios de una sola bandera, un solo territorio, que es lo que nuestro pueblo tiene que hacer y no dudo que lo hará», concluyó. (Sputnik).