Vance reprende a Europa por anular las elecciones en Rumanía

Múnich, 14 Feb (Sputnik).- El vicepresidente de EE.UU., James David Vance, ha criticado durante la Conferencia de Seguridad de Múnich este viernes a la Unión Europea por anular las elecciones en Rumanía, denunciando su «retroceso» con respecto a algunos de los valores comunes fundamentales.

«La amenaza que más me preocupa con respecto a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo; lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa con respecto a algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos», dijo el alto funcionario.

Vance mencionó a un antiguo comisario europeo -sin mencionar su nombre, pero al parecer se refería a Thierry Breton- que «salió hace poco en televisión y sonaba encantado de que el Gobierno rumano acabara de anular unas elecciones enteras», y sugirió que «lo mismo podría ocurrir en Alemania».

«Ahora, estas declaraciones arrogantes son chocantes para los oídos estadounidenses», señaló el republicano.

«Durante años se nos ha dicho que todo lo que financiamos y apoyamos es en nombre de nuestros valores democráticos compartidos, todo, desde nuestra política sobre Ucrania hasta la censura digital, se anuncia como defensa de la democracia», manifestó.

«Pero cuando vemos que los tribunales europeos anulan elecciones y los altos funcionarios amenazan con anular otras, deberíamos preguntarnos si nos estamos exigiendo a nosotros mismos un nivel adecuado», destacó Vance.

Vance indicó que las elecciones rumanas fueron anuladas «por las débiles sospechas de una agencia de inteligencia y la enorme presión de sus vecinos continentales» y criticó directamente a los organizadores de la conferencia de Múnich por impedir a los partidos populistas participar en el evento. «No tenemos que estar de acuerdo […] pero nos corresponde al menos participar en el diálogo con ellos», insistió.

El vicepresidente estadounidense sugirió que cada vez parece más que a los líderes europeos «simplemente no les gusta la idea de que alguien con un punto de vista alternativo pueda expresar una opinión diferente, o, Dios no lo quiera, votar de forma diferente, o, peor aún, ganar unas elecciones«.

Una Europa que corre «con miedo a sus votantes»

En ese sentido, Vance se preguntó por qué lucha Europa y de qué se está defendiendo. «Si estáis corriendo con miedo a vuestros propios votantes, no hay nada que EE.UU. pueda hacer por vosotros, ni, por ende, hay nada que podáis hacer por el pueblo estadounidense, que me eligió a mí y eligió al presidente Trump», razonó.

Tras recordar que los votantes europeos eligen ahora a «líderes políticos que prometen poner fin a la migración descontrolada», el vicepresidente de EE.UU. insistió en que acallar voces «no protege en absoluto» y «es la forma más segura de destruir la democracia«.

«Si la democracia estadounidense puede sobrevivir a 10 años de regañinas de Greta Thunberg, pueden sobrevivir a unos meses de Elon Musk», sentenció, en dirección a los países europeos.

Su intervención se produce en medio de la perplejidad en Occidente por la conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump. En una entrevista con The Wall Street Journal publicada este jueves, Vance afirmó que EE.UU. podría restablecer la relación con Rusia si se concreta un acuerdo satisfactorio en torno al conflicto ucraniano, de lo contrario, Washington podría imponer más sanciones a Moscú.

si se concreta un acuerdo satisfactorio en torno al conflicto ucraniano, de lo contrario, Washington podría a Moscú. Comentando la conversación telefónica entre ambos líderes, Vance señaló: «De esto saldrá un acuerdo que sorprenderá a mucha gente«.

En diciembre, el Tribunal Constitucional rumano decidió anular los resultados de la primera vuelta de las elecciones en el país, celebrada en noviembre, en la que salió vencedor Calin Georgescu, candidato independiente que se ha pronunciado abiertamente en contra de la OTAN.