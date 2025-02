Presidente argentino recomienda invertir en criptomoneda y ante críticas da marcha atrás

Buenos Aires, 15 feb (Sputnik).- El presidente argentino, Javier Milei, se vio en la obligación de retractarse tras recomendar un activo digital sospechoso de ser fraudulenta que tuvo una rápida subida en su cotización y después se desplomó.

«Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)», señaló Milei en un mensaje publicado en la noche del sábado.

El mandatario se había involucrado horas antes en la promoción de un token cripto sin garantías de valor real denominado $Libra, pues enseguida trascendió que la mayoría de su circulante estaba concentrado en pocas billeteras y que el dominio se había creado mismo el viernes, tras el cierre de los mercados.

El mandatario tuvo que reconocer su error tras recibir numerosos cuestionamientos, pues $Libra es una moneda meme caracterizada por no tener apoyo en la economía real y por basarse en un mecanismo especulativo que lleva a que represente un alto riesgo, por estar sujetas a variaciones abruptas de precio.

Esta unidad de valor digital, que funciona dentro de una red basada en tecnología de cadena de bloques (blockchain), da pie a posibles engaños, pues estas criptomonedas dan pie a manipulaciones y pueden ser desmontadas con celeridad al depender su popularidad de los primeros compradores, que pueden inflar su precio y después retirarse del proyecto con cuantiosas ganancias.

Pese a reconocer su error, Milei enfrentó las críticas con cuestionamientos «a las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño»

«Les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo», sostuvo en sus redes.

JUICIO POLÍTICO

Especialistas en criptomonedas, como el argentino Santiago Siri, denunciaron que esta moneda meme, que tenía el 70 por ciento de sus activos en manos de tres direcciones, llegó a una capitalización de mercado de casi 4.000 millones de dólares y tuvo transacciones por 1.500 millones de dólares en cuatro horas a partir de la recomendación del presidente argentino.

«¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en la Argentina», había indicado Milei en un mensaje que borró cinco horas después.

Tras descartarse que las cuentas del mandatario argentino hubieran sido hackeadas, diversos representantes del arco político cuestionaron con dureza al jefe de Estado.

El diputado nacional Maximilano Ferraro, de la Unión Cívica Radical, advirtió que el mandatario pudo haber vulnerado la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, «particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos»,

«Lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la Unidad de Información Financiera (UIF) no puede ignorar», refirió.

El también diputado nacional secretario general del Partido Socialista, Esteban Paulon, adelantó que presentará este lunes un pedido de juicio político contra el jefe de Estado, y que también solicitará un pedido de informes al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre la posible comisión de múltiples delitos por parte de Milei. (Sputnik)