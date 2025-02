Scholz propone una excepción al Pacto de Estabilidad para facilitar el aumento del gasto en defensa

Múnich, 15 Feb. (EUROPA PRESS) – El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha propuesto este sábado introducir una excepción al Pacto de Estabilidad de la Unión Europea para incrementar el gasto en defensa durante su comparecencia de este sábado en el arranque del segundo día de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde ha aprovechado para denunciar el discurso del viernes del vicepresidente de EEUU, JD Vance, cuestionado por el Gobierno alemán como una injerencia electoral.

«Para que los europeos podamos vivir en paz en el futuro, el gasto en defensa debe seguir creciendo significativamente», ha manifestado Scholz en su cuenta de la red social X.

«Para ello, propongo una excepción en el Pacto de Estabilidad de la UE para todas las inversiones en equipos de defensa que superen el objetivo actual de la OTAN del 2 por ciento», ha manifestado.

Scholz, además y a nivel interno, ha considerado «necesaria» una reforma constitucional sobre del «freno de la deuda», como parte de una serie de normativas de carácter «temporal» mientras se mantenga la disciplina fiscal.

Todo ello, ha explicado, con vistas a reforzar la industria armamentística europea, capacitada para mantener «una producción permanente» que necesitará, simultáneamente de una agrupación de pedidos europeos y la cooperación entre empresas de armamento.

No obstante, el canciller ha matizado que este nuevo enfoque no supone una renuncia a la integración transatlántica de nuestras industrias de defensa. Dicho de otra forma: «Seguiremos comprando nuevo equipamiento militar americano en el futuro», ha asegurado Scholz.

Críticas a Vance por injerencia electoral

En su discurso, el canciller Scholz también ha criticado abiertamente el discurso de ayer del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien denunció la supuesta falta de libertad de expresión en Europa y una persecución contra «políticas alternativas» en lo que fue interpretado por el Gobierno alemán como un enaltecimiento del ultraderechista partido Alternativa para Alemania (AfD).

«Los miembros de la AfD trivializan el nacionalsocialismo y sus monstruosos crímenes, por eso no aceptaremos que personas ajenas intervengan en nuestra democracia, en nuestras elecciones, en la formación democrática de la opinión a favor de este partido», ha declarado Scholz, a pocos días de la celebración de unas cruciales elecciones a la Cancillería el próximo 23 de febrero.

«Me parece algo inapropiado, sobre todo entre amigos y aliados, y lo rechazamos firmemente. Somos nosotros quienes decidiremos qué hacer con nuestra democracia», ha añadido el canciller alemán.

En la misma línea, aunque más tarde, la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha rechazado las palabras de Vance porque «si la derecha radical extremista o las estructuras islamistas llaman a luchar contra nuestra democracia, Europa es lo bastante fuerte para luchar desde dentro».

«Nuestro mayor enemigo en este momento es la Rusia de Putin porque ha declarado la guerra a la paz y a la democracia europea», ha resaltado Baerbock. «Este es el momento de la verdad. Todo el mundo debe decidir si están del lado del mundo libre o del lado de quienes luchan contra el mundo libre», ha argumentado.

En cualquier caso, ha subrayado que ha detectado un cambio de tono en representantes de Estados Unidos presentes en Múnich. «Hoy me he reunido con el secretario de Estado (Marco Rubio) y con el representante especial del presidente estadounidense para Ucrania (Keith Kellogg) y he escuchado tonos totalmente distintos», ha explicado en declaraciones a la televisión.

Respeto a la independencia de Ucrania

En su comparecencia, Scholz también ha exigido respeto a la «independencia soberana» de Ucrania en las negociaciones de paz con Rusia, y abogado por facilitar la ampliación de sus fuerzas militares deben ser ampliadas para que pueda defenderse de manera eficaz por sí sola.

«Al término de cualquier acuerdo negociado, Ucrania debe disponer de fuerzas armadas con las que pueda rechazar cualquier nuevo ataque ruso. Desde el punto de vista financiero, material y logístico, esto supondrá un enorme desafío», ha reconocido el canciller.

«Tampoco estaremos de acuerdo con ninguna solución que conduzca a una disociación de la seguridad europea y estadounidense», ha avisado Scholz antes de denunciar que Rusia sigue agravando la crisis con acciones peligrosas contra países de OTAN, como el sabotaje de cables submarinos o la puesta en marcha de intentos de desinformación.