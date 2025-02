Marco Rubio defiende discurso de JD Vance que molesta a Europa

Washington, 16 Feb (Sputnik).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha calificado de «histórico» el discurso pronunciado el viernes por el vicepresidente de EE.UU., James D. Vance, durante la 61.ª Conferencia de Seguridad de Múnich, en el que se mostró muy crítico con el estado de la democracia europea.

«¿Por qué habría de irritar a nuestros aliados o a cualquiera la libertad de expresión y que alguien dé su opinión? Al fin y al cabo, somos democracias», afirmó Rubio en una entrevista para el programa Face The Nation de CBS, en referencia a la indignación que las palabras de Vance han causado entre los dirigentes europeos.

Según el secretario de Estado estadounidense, «en gran medida», la Conferencia de Múnich «es una conferencia de democracias», siendo una de sus características más valoradas «la posibilidad de hablar libremente» y de expresar opiniones.

«El punto de su discurso era básicamente que en Europa se está produciendo una erosión de la libertad de expresión», lo que coincide con un aumento de la «intolerancia» frente a «puntos de vista contrarios», lo que —dijo— es «preocupante».

«Creo que ha sido un discurso histórico, se esté o no de acuerdo con él […], creo que muchas cosas en ese discurso necesitaban ser dichas. Y, honestamente, no sé por qué alguien estaría molesto con ello», afirmó, añadiendo que «es un foro en el que se supone que estás invitando a la gente a dar discursos, no básicamente un coro donde todo el mundo está diciendo exactamente lo mismo».

Cuando la entrevistadora Margaret Brennan argumentó que las críticas podrían deberse a que el vicepresidente se encontraba en un país donde la libertad de expresión se utilizó como arma para llevar a cabo un genocidio, Rubio afirmó que no estaba de acuerdo. «El genocidio fue llevado a cabo por un régimen nazi autoritario que también era genocida porque odiaba a los judíos y a las minorías […]. En la Alemania nazi no había libertad de expresión. No había ninguna», señaló.