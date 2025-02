Netanyahu asegura que 150.000 palestinos se han marchado de la Franja de Gaza en dos años

Tel Aviv, 16 Feb. (EUROPA PRESS) – El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha destacado este domingo que unos 150.000 gazatíes –de un total de más de dos millones– se han marchado de la Franja de Gaza en los dos últimos años y ha apuntado a que la salida de la población, como plantea el presidente estadounidense, Donald Trump, es la solución al conflicto.

«Todo el mundo dice que era la prisión a cielo abierto más grande del mundo por nuestra culpa. (Pero) nosotros les dejamos salir. De hecho, si lo quieren saber, en los dos últimos años han salido 150.000 gazatíes», ha explicado Netanyahu durante un discurso ante la Organización de Presidentes de Organizaciones Judías en Estados Unidos desde el Hotel Inbal de Jersusalén recogido por la prensa israelí.

Netanyahu ha destacado que estas salidas se deben a sobornos, «no por nuestra culpa». «Los ricos han podido salir. Pero si la gente quiere salir, tienen que tener la opción», ha argumentado.

El mandatario israelí ha explicado que «no sería una evacuación forzosa ni una limpieza étnica». «La gente se marcha de las zonas de guerra. Intentamos que la población se marche, que no sufran daño. Hamás, con sus armas, con disparos, intenta impedir que se vayan, así que intervenimos para que pudieran alejarse de cualquier daño, pero si la gente quiere irse, si quieren emigrar, es su elección y creo que el plan del presidente Trump es la idea correcta. Es el plan correcto para Gaza», ha señalado.

Netanyahu ha destacado la labor de Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023. «Parecía que Israel estaba contra las cuerdas, que no nos íbamos a recuperar. El plan para destruir a Israel, rodearlo, estrangularlo y matarlo estaba avanzando, pero en un año y unos pocos meses, con el coraje de nuestros soldados, la firmeza de nuestro pueblo y las decisiones que hemos tomado han cambiado las tornas», ha resaltado.

Así, «hemos destruido gran parte de Hamás». «No hemos terminado el trabajo. Vamos a hacerlo. Israel destruirá la capacidad militar de Hamás», ha advertido. También ha destacado los éxitos contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá: «les sorprendieron varias cosas: hemos eliminado a (Hasán) Nasralá y a sus comandantes militares y hemos generado una nueva realidad».

En Siria, «se ha hundido el régimen de (Bashar) Al Assad», ha destacado. «No se hundió porque el Ejército de Al Assad no pudiera luchar. Sencillamente no confiaba en ellos. Confiaba en entre 15.000 a 20.000 combatientes de Hezbolá que ya no estaban disponibles (…). Nosotros los eliminamos. Irán quería enviar fuerzas para salvarlos. Les detuvimos», ha añadido.

El mandatario israelí ha defendido así los planes para «cambiar Oriente Próximo» y dar a Israel unas perspectivas «inimaginables desde la creación del Estado de Israel».