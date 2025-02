Cerca de un millón de migrantes venezolanos retornaron al país, afirma ministro

Caracas, 18 feb (Sputnik).- Cerca de un millón de migrantes venezolanos retornaron al país, en los últimos siete años, a través del plan gubernamental Vuelta a la Patria, aseguró el lunes el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

«Ya estamos cerca de un millón, para el día lunes eran 914.000 venezolanos que había regresado, el día lunes cuando regresaron los primeros (repatriados) de los Estados Unidos», expresó Cabello durante una conferencia de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Cabello, también secretario general del Psuv, hizo referencia al anuncio del Gobierno de Panamá de evaluar las posibilidades de trasladar a migrantes venezolanos hasta la ciudad colombiana de Cúcuta, una vez lleguen a este país tras la imposibilidad de entrar a EEUU.

Al respecto, el ministro señaló que la administración de José Raúl Mulino no permite el ingreso de aviones venezolanos a su territorio para buscar a los connacionales.

«El Gobierno de Panamá no permite el reabastecimiento de los aviones nuestros en su territorio o no permiten que sus aviones aterricen ahí, no es culpa nuestra (…) ¿que los va a llevar a la frontera con Colombia y Venezuela? No controla el Darién, que lo tiene en su territorio, qué va a estar controlando frontera», comentó.

El 10 de febrero, Venezuela recibió dos vuelos con 190 migrantes repatriados desde Estados Unidos.

El Gobierno manifestó que con estos vuelos se retoma el plan Vuelta a la Patria, creado en 2018 para repatriar desde distintos lugares del mundo a connacionales que «migraron por causa de las sanciones económicas y de las campañas de guerra psicológica» impuestas contra la nación sudamericana.

La repatriación de los migrantes venezolanos se dio una semana después de la reunión que sostuvieron en Caracas el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y Richard Grenell, enviado especial de la Casa Blanca.

En ese entonces, el Gobierno venezolano liberó a seis ciudadanos estadounidenses que se encontraban detenidos en Caracas. (Sputnik)