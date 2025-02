El «bofetón» de JD Vance a Europa resuena en políticos y gobiernos

Washington, 17 Feb (Sputnik).- El discurso que el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, pronunció el viernes pasado durante la 61.ª Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, sorprendió tanto a los presentes como a los países europeos aliados de Washington.

En la disertación, el alto cargo estadounidense afirmó: «La amenaza que más me preocupa respecto a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa respecto a algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con Estados Unidos». «Cuando vemos a las cortes europeas cancelando elecciones, con altos funcionarios amenazando con cancelar otras, tenemos que preguntarnos si nos ceñimos a unos estándares debidamente altos», continuó.

«Llamada de atención» para «despertar» a Europa

Al respecto, un exdiplomático estadounidense de alto rango citado por Politico observó que el discurso refleja «un nuevo EE.UU.». «Está claro que el viejo, al que Europa se ha acostumbrado durante décadas, ha desaparecido», agregó. Además, opinó que el encendido discurso de Vance podría ser «la única llamada de atención que realmente despierte a Europa«.

«Espero que los europeos reconozcan que su privilegio de aprovecharse de los Estados Unidos ha llegado a su fin«, dijo por su parte el senador republicano John Cornyn, de Texas. «Lo han pasado bastante bien, y esos días ya terminaron», enfatizó tras la presentación del vicepresidente estadounidense.

En esa línea, Keir Giles, investigador principal del centro de estudios Chatham House, con sede en Londres, declaró a NBC News que Europa ha ignorado décadas de señales de que la paciencia de Estados Unidos se ha estado «agotando» con la dependencia de Europa de la defensa estadounidense y que la retórica de Vance sobre la inmigración y su acercamiento a la extrema derecha resonarían entre los votantes europeos.

Durante la presentación, Vance se preguntó por qué lucha Europa y de qué se está defendiendo. «Si están corriendo con miedo a sus propios votantes, no hay nada que EE.UU. pueda hacer por ustedes, ni, por ende, hay nada que pueda hacer por el pueblo estadounidense, que me eligió a mí y eligió al presidente Trump», razonó. Tras recordar que los votantes europeos eligen ahora a «líderes políticos que prometen poner fin a la migración descontrolada», insistió en que acallar voces «no protege en absoluto» y «es la forma más segura de destruir la democracia».

Líderes europeos «atónitos»

Por su parte, The Economist, en una columna titulada ‘El asalto de Donald Trump a Europa’, destacó que los líderes europeos que asistieron a la conferencia de Múnich quedaron «atónitos» al ver que la Administración Trump «echó por tierra décadas de diplomacia que han sustentado a la OTAN como la alianza militar más exitosa de la historia moderna».

En una postura similar, Patrick Wintour, editor diplomático de The Guardian, destacó que las palabras de Vance demostraron que «la disputa preexistente entre Europa y EE.UU. ya no tenía que ver con el reparto de las cargas militares o la naturaleza de la futura amenaza a la seguridad planteada por Rusia, sino con algo más fundamental: la sociedad».

Un discurso inesperado

Un alto funcionario europeo que habló con Foreign Policy bajo condición de anonimato dijo que Vance «mientras estaba en Alemania hizo algo en lo que los alemanes son bastante buenos: dar lecciones a otros».

Varios medios occidentales coinciden en que el discurso sorprendió a los presentes, puesto que se esperaba que el invitado hablara de temas relacionados con la seguridad y defensa del bloque europeo, pero en su lugar «atacó rotundamente» a los aliados de Washington denunciando «la desinformación, la información errónea y los derechos a la libertad de expresión».