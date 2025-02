Ucrania no participará en conversaciones entre EEUU y Rusia en Arabia Saudita, dice Zelensky

Kiev, 17 feb (Xinhua) — El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo hoy lunes que Kiev no participará en las próximas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia que se llevarán a cabo en Arabia Saudita esta semana, informó la agencia de noticias Interfax-Ucrania.

«Ucrania no participará. Ucrania no sabía nada de esto», señaló Zelensky, subrayando que Kiev no aceptará los resultados de las negociaciones que no incluirán a Ucrania.

«No podemos reconocer nada ni ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros. Y no reconoceremos tales acuerdos», subrayó.

Zelensky añadió que su visita oficial a Arabia Saudí el martes «no tiene ninguna relación con lo que está sucediendo en Arabia Saudí a nivel de representantes de Estados Unidos y Rusia».

Las delegaciones estadounidenses y rusas tienen previsto reunirse el martes para discutir una posible solución al conflicto entre Rusia y Ucrania, de acuerdo con medios de comunicación locales. (Sputnik)