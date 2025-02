Delegación rusa: «Hablamos con EE.UU. de que dos grandes potencias no pueden no comunicarse»

Moscú, 18 Feb (Sputnik).- El director general del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), Kiril Dmítriyev, ha declarado este martes que la delegación rusa en Riad coincidió con los representantes de EE.UU. en que «dos grandes superpotencias» no pueden no comunicarse.

«Sin duda alguna, [hemos tenido] un diálogo muy constructivo», dijo en referencia a las negociaciones que las partes mantuvieron en la capital de Arabia Saudita con el fin de normalizar las relaciones entre Moscú y Washington, avanzar hacia un acuerdo sobre el conflicto en Ucrania y preparar el terreno para un futuro encuentro entre los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump.

Putin y Trump coinciden en dejar atrás un período «absolutamente anómalo» en las relaciones de sus países

Putin y Trump coinciden en dejar atrás un período «absolutamente anómalo» en las relaciones de sus países

«De hecho, nos hemos entendido mucho mejor y hemos discutido, incluida la parte estadounidense, que dos grandes superpotencias no pueden no comunicarse, no mantener un diálogo, no entenderse, como ocurrió durante la presidencia de [Joe] Biden», manifestó.

«Tenemos un camino muy, muy largo y serio por delante, pero este es un comienzo muy positivo para unas discusiones constructivas: muchos puntos de contacto, mucho entendimiento de que hay proyectos económicos positivos que pueden unirnos. Todo es muy positivo», resaltó.

Anteriormente este martes, el director general del RDIF señaló en una entrevista con AP que las buenas relaciones entre Moscú y Washington son importantes para todo el mundo. En este sentido, resaltó que solo juntos Rusia y EE.UU. podrán responder a muchos problemas a nivel mundial, resolver conflictos globales y ofrecer soluciones. (Sputnik)