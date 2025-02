El Salvador ‘refugia’ a una criptomoneda en la mira de la UE

El Salvador, 18 Feb (Sputnik).- Tether, la mayor afectada de una larga lista de criptos que quedarán prohibidas en la Unión Europea (UE), decidió mudar tanto su sede como sus filiales a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha celebrado el movimiento.

«El traslado refleja la dedicación colectiva de todo el grupo —Tether, Bitfinex y todas las filiales— a proporcionar soluciones financieras fiables, accesibles y transparentes a nuestra base global de usuarios», afirmó el director general de la compañía, Paolo Ardoino, a Bloomberg Línea.

En una entrevista publicada la semana pasada, el empresario italiano indicó que «El Salvador se ha establecido rápidamente como un centro mundial para los activos digitales y la innovación tecnológica», por lo que el traslado fue «una progresión natural» para su empresa.

Sin embargo, Ardoino no se refirió a la sanción que pesa sobre Tether en la UE. Si no cumple con los requisitos de los Mercados de Activos Criptográficos (MiCA, por su sigla en inglés), un nuevo marco normativo europeo, no podrán operar en el viejo continente.

MiCA exige, entre otras cosas, publicar un libro blanco que exponga las inversiones y cumplir las pautas de publicidad. De acuerdo a medios internacionales, para el 27 de febrero próximo los depósitos de la criptomoneda serán deshabilitados y entrará en modo «solo venta».

Mientras que, para el 24 de marzo, se le exigirá a los usuarios que conviertan sus fondos a otros activos o monedas. La fecha límite es el 31 de marzo para que las plataformas quiten de sus catálogos a las criptos no autorizadas.

La «visión de futuro»

Entretanto, Ardoino aseguró que la adopción en su momento del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador fue un «catalizador para el desarrollo de todo el ecosistema de activos digitales» que, a su juicio, contribuirá a «posicionarlo como centro financiero en Centroamérica».

«Nuestra experiencia de trabajo en El Salvador ha sido muy positiva gracias al compromiso del Gobierno para promover la libertad financiera y su entorno normativo con visión de futuro», agregó.

No obstante, a fines del mes pasado, la Asamblea Legislativa salvadoreña cumplió una de las solicitudes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para desembolsar al país centroamericano un crédito de 1.400 millones de dólares: dejar sin efecto la ley que hizo del bitcóin moneda oficial.

Por otra parte, Ardoino mencionó que Brasil «tiene un gran potencial» y, aunque siguen «de cerca las oportunidades que se presentan», no están buscando más licencias para expandirse en la región.

Tether, la tercera criptomoneda más grande del mercado por detrás del bitcóin y ether, y la criptomoneda más estable, tiene un valor de mercado cuatro veces mayor al PBI (producto bruto interno) de El Salvador, según lo esbozado por Bukele. (Sputnik)