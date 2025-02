Mientras Trump «exporta» proscritos, hay centenares atrapados en un hotel de Panamá

Cuando el presidente Trump asumió el cargo en enero, su plan de deportaciones a gran escala enfrentó un desafío importante: qué hacer con los inmigrantes de países como Afganistán, Irán y China, donde los Estados Unidos no pueden enviar fácilmente a los deportados, porque esas naciones no aceptan inmigrantes o por otras razones.

Ahora serán los funcionarios panameños quienes decidan qué hacer con ellos. Como los inmigrantes deportados no se encuentran en suelo estadounidense, Washington no está legalmente obligado a garantizar que reciban un trato humano o que tengan la oportunidad de solicitar asilo.

El presidente de Panamá ha anunciado que el plan es enviarlos de regreso a sus países de origen. Pero si los Estados Unidos no pueden enviar fácilmente a los deportados a ciertos países, no está claro cómo lo hará Panamá.

El gobierno panameño ha prohibido a los periodistas visitar a los inmigrantes. Pero “The New York Times” logró entrevistar a varias personas dentro del hotel, todas las cuales dijeron que son solicitantes de asilo retenidos contra su voluntad.

Una migrante de Irán, Artemis Ghasemzadeh, de 27 años, escribió con lápiz labial en una ventana: “Ayúdanos”. El “Times”, que pudo contactar por teléfono celular a la Sra. Ghasemzadeh y a otros deportados, realizó entrevistas con ella, varios iraníes y un migrante de China. Muchos de los deportados pidieron que solo se use su nombre o apellido por temor a sufrir represalias si regresan a sus países.

“Porque no tenemos idea hacia donde nos llevan. ¿Podría decirnos, por favor?”, le manifestó la Sra. Ghasemzadeh.

“Me abrazó suavemente”, continuó, “me susurró al oído que íbamos a Panamá y me pidió que no se lo contara a nadie”.

Un portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones declaró que su agencia «facilita retornos donde fuere seguro hacerlo» y no está involucrado «en la detención o restricción del movimiento de personas».

Según un alto funcionario de la ONU, quien solicitó el anonimato para discutir un tema delicado, la ONU brinda a Panamá apoyo humanitario y técnico, pero los panameños manejan estrictamente a los deportados y el proceso que siguen no está del todo claro.

No está claro cuánto tiempo permanecerán retenidos allí.

Pensó que los Estados Unidos “eran un país libre que respeta los derechos humanos. No tenía idea de que es como una dictadura».

