Operaciones secretas de EEUU y otros países

A partir del artículo del camarada peruano, Gustavo Espinoza M., titulado Operación Northwoods, donde él revela detalles sobre la Operación por parte de EEUU contra Cuba, nos dedicamos a investigar más al respecto, pero nos encontramos varias Operaciones llevadas a cabo por parte de EEUU y otros países, que fueron llamadas teorías de conspiración.

El presente artículo solo indicará un breve resumen de cada Operación :

Operación Gleiwitz, también llamada Himmler.

Fue una operación de bandera falsa, contra la estación radiofónica de la entonces ciudad alemana de Gleiwitz, ​ la noche del 31 de agosto de 1939. El ataque fue llevado a cabo por la Alemania nazi, para tener una causa que justificase la invasión de Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial.

Operación Paperclip, originalmente Operación Overcast.

La Operación Paperclip (sujetapapeles), fue un programa secreto de inteligencia de EEUU que reclutó a científicos nazis, para trabajar en el país, tras la Segunda Guerra Mundial. Cuando la derrota del Tercer Reich ya estaba cerca, la CIA, sin el conocimiento ni la aprobación del Departamento de Estado, trasladó a EEUU, junto con sus familias, a más de 700 científicos nazis especializados en cohetes, armas químicas y experimentación médica. Entre los trasladados figuraban científicos como Wernher von Braun, el creador del cohete V-2, que habría de convertirse en el padre del programa espacial norteamericano, Kurt Blome, médico especializado en armas biológicas que fueron probadas en prisioneros de Auschwitz, y Hubertus Strughold, el médico que estudió los efectos de las temperaturas bajas extremas en el cuerpo humano, experimentando con prisioneros del campo de concentración Dachau.

Operación Tuskegee

Los servicios públicos de salud de EEUU, durante cuatro décadas (1932-1972), realizaron una serie de experimentos en 400 afroamericanos con sífilis, en la ciudad de Tuskegee, estado de Alabama, a fin de observar la progresión natural de esta enfermedad, si no era tratada. Para el experimento escogían en su mayoría a pacientes pobres y analfabetos, la mayoría de los cuales no estaban al tanto de su enfermedad. Los pacientes no fueron informados de su diagnóstico, solo les decían que tenían «mala sangre«, publicó el portal The i100 del periódico ‘The Independent’.

Operación Northwoods.

En el marco de la guerra encubierta contra Cuba, y como parte de la Operación Mangosta de la CIA, el Estado Mayor Conjunto de EEUU propuso en 1962, realizar actos de terrorismo reales y simulados (como secuestros de aviones) en territorio estadounidense, que se dieron en llamar Operación Northwoods. Entonces el presidente era John F. Kennedy, quien, vacilaba tras el fracaso vergonzoso de la CIA, en la invasión de Cuba en Bahía de Cochinos, rechazó el plan en marzo de 1962. Aunque la maniobra, según Peter Janney, en su libro El mosaico de María, la Operación Northwoods, no tenía como objetivo principal a Cuba, su propósito más profundo era desencadenar un ataque nuclear preventivo de EEUU contra la Unión Soviética.

Operación Sinsonte.

La Operación Sinsonte (Operation Mockingbird en inglés), es un programa a gran escala de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, que comenzó en los primeros años de la Guerra Fría, e intentó manipular los medios de comunicación con fines propagandísticos. El Proyecto Ruiseñor (Project Mockingbird en inglés), fue una operación de escuchas telefónicas, iniciada por el presidente de los EEUU, John F. Kennedy, para identificar las fuentes de filtraciones del gobierno, escuchando las comunicaciones de los periodistas.

Operación Mangosta.

Fue un programa secreto contra Cuba, que tenía como objetivo derrocar al gobierno cubano y obligarlo a introducir medidas civiles intrusivas, y desviar recursos valiosos para proteger a sus ciudadanos de los ataques. Fue diseñada para lograr, lo que la invasión de Bahía de Cochinos no logró, sacar del poder al presidente Fidel Castro de Cuba.

Operación MK Ultra.

Fue un programa secreto de la CIA, que comenzó a principios de la década de 1950, con la Guerra Fría en pleno apogeo, diseñado para buscar métodos de control de la mente, a fin de mejorar sus capacidades de extraer información de los individuos resistentes a los interrogatorios. Algunos expertos señalan que el objetivo real del proyecto MK Ultra, era desarrollar métodos eficaces de tortura, para sacar información. Los autores del programa usaban en sus estudios impulsos eléctricos, drogas y psicotrópicos, así como mensajes subliminales, entre otros métodos de tortura.

Operación Ley Seca

La Ley Seca, o «The Prohibition«, fue una ley que prohibió la fabricación, transporte y venta de alcohol en Estados Unidos desde 1920 hasta 1933. Fue derogada por la Enmienda 21 a la Constitución. Según la revista Slate, el gobierno deliberadamente coloco veneno en el alcohol, en un intento de hacer cumplir la prohibición. Alrededor de 700 personas murieron debido a esas acciones del Gobierno de EEUU. Las consecuencias de esta Ley fueron: aumentó la delincuencia y los problemas de salud, los grupos mafiosos vieron en la Ley una gran oportunidad y se disputaban ciudades y barrios, el alcohol que se elaboraba en instalaciones clandestinas era de baja calidad, y solía contener aditivos altamente peligrosos.

Tragedia en Hillsborough. (Conspiración)

El 15 de abril de 1989, 96 personas, hinchas del club de fútbol de Liverpool, murieron aplastadas y cientos más resultaron heridas, cuando acudieron al estadio Sheffield Wednesday para ver la semifinal de la Copa inglesa. Los supervivientes de esta tragedia, y familiares de las víctimas, siguen denunciando una conspiración por parte de las autoridades británicas. En 2012, una nueva investigación demostró que la policía y los servicios de urgencia fueron culpables de la aglomeración.

Las empresas tabacaleras añaden deliberadamente químicos adictivos a los cigarrillos.

Las conspiraciones no solo afectan a los gobiernos de forma exclusiva, también pueden estar dirigidas a los consumidores. Según la BBC, las compañías de tabaco estadounidenses fueron cogidas con las manos en la masa, añadiendo deliberadamente en el tabaco productos químicos para causar adicción.

El Testimonio Falso de Nayirah Al-Sabah

En 1990, una adolescente de 15 años llamada Nayirah Al-Sabah, habló ante el Congreso de EEUU sobre la brutalidad del ejército iraquí, contando cómo soldados de ese país habían matado a 300 bebés en un hospital. Años después, se descubrió que era hija del embajador de Kuwait en EEUU, Saud Nasser Al-Saud Al-Sabah. Nayirah, fue entrenada por la compañía de relaciones públicas Hill & Knowlton, que recibió fondos millonarios de la asociación Ciudadanos por Kuwait Libre, con el fin de persuadir a la opinión pública estadounidense, de la necesidad de que EEUU interviniera en la guerra del Golfo.

Operación AJAX.

Después de décadas de terca negación, en agosto de 2013, la CIA admitía finalmente su papel en el golpe de Estado en Irán, que llevó al derrocamiento de Mohammad Mossadegh en 1953, bajo el paraguas de la Operación AJAX. En el marco de esta operación, la CIA organizó operaciones encubiertas, que incluían actos de terrorismo de bandera falsa, que provocaron la muerte de unas 300 personas.

Operación Tonkin.

El 4 de agosto de 1964, el presidente Lyndon Johnson apareció en la televisión nacional para anunciar a la nación, que las fuerzas vietnamitas habían lanzado dos ataques contra destructores de EEUU en el golfo de Tonkin. Antes, el 2 de agosto, el destructor Maddox alegó haber detectado tres torpederos norvietnamitas que se le acercaban. Según Washington, el buque se encontraba en aguas internacionales, pero varios historiadores tienen razones para creer que el destructor estadounidense estaba navegando (deliberadamente o no) en aguas territoriales de la República Democrática de Vietnam. Entonces estalló un combate, tras el cual los buques de guerra de Vietnam del Norte resultaron dañados y se retiraron, mientras que el destructor estadounidense no sufrió daño alguno. El 7 de agosto de 1964, el Congreso autorizaba al presidente una operación militar a gran escala en Vietnam.

Operación Gladio.

Tras la Segunda Guerra Mundial, EEUU patrocina y organiza, actos de terror para atribuirlos a movimientos de izquierda. Después de la contienda, la CIA y el MI6 británico, colaboraron a través de la OTAN en la Operación Gladio, un esfuerzo para presentar a los movimientos de izquierda europeos, como terroristas, e infundir temor a la población para que votara a favor de gobiernos de derecha. Para llevar a cabo esta misión, los servicios secretos realizaron una serie de mortíferos ataques terroristas, que fueron atribuidos a izquierdistas y marxistas, pero fueron llevados a cabo por elementos del crimen organizado, agentes provocadores y unidades militares secretas.

Operación Rápido y Furioso.

Mediante la Operación Rápido y Furioso, el Gobierno de Barack Hussein Obama, suministró armas de fuego a bandas de narcotraficantes mexicanas, para que se les pudiera seguir la pista y recolectar datos de inteligencia. El objetivo era descubrir mayores conspiraciones criminales al otro lado de la frontera. Sin informar a las autoridades mexicanas, la Agencia del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) facilitó que más de 2.500 armas de asalto entraran ilegalmente en México.

Operación de Espionaje y Vigilancia masiva de la NSA

Más de una década antes de las revelaciones de Edward Snowden, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), se empleó en interceptar y grabar todas las comunicaciones electrónicas del mundo a través del programa Echelon. En 1999, el Gobierno australiano, admitió haber participado en el programa de interceptación y vigilancia mundial liderada por la NSA llamado Echelon, en que colaboró con EEUU y el Reino Unido. El objetivo del programa era escuchar «todas las llamadas internacionales de teléfono, fax, correo electrónico, o de transmisión de radio» en el planeta. Además, un informe del Parlamento Europeo de 2001, declaró que «dentro de Europa todas las comunicaciones de correo electrónico, teléfono y fax se interceptan de manera rutinaria» por la NSA.

Tráfico de drogas y armas de la CIA

La Agencia Central de Inteligencia, CIA, ha sido implicada en operaciones de tráfico de drogas y armas en todo el mundo; también a nivel nacional. El escándalo de mayor repercusión fue la Operación Irán-Contra, en la cual el Gobierno de EEUU, bajo la Administración del presidente Ronald Reagan, vendió armas a Irán, que estaba inmerso en la guerra contra Irak, y financió el movimiento conocido como Contra nicaragüense.

La Pistola de ataque cardiaco de la CIA

En una comparecencia de un representante ante el Senado, sobre las actividades de la CIA en 1975, se reveló que la Agencia había desarrollado una pistola lanza dardos para causar un ataque cardiaco. Se revelaba que la Agencia violó directamente una orden presidencial al mantener un stock de toxinas de moluscos, que sería suficiente para matar a miles de personas, tras entrar rápidamente en el torrente sanguíneo este veneno letal provoca un ataque cardiaco. Una vez que el daño está hecho, el veneno se desnaturaliza rápidamente, por lo que es muy poco probable poder detectar durante una autopsia que el ataque al corazón se debió a causas no naturales.

Sin duda alguna, ha habido muchas otras operaciones recientes, y deseamos que pronto sean desclasificadas para beneficio y esclarecimiento a la humanidad, pero que se permita difundirlas en la prensa mundial.

19 febrero, 2025

(*) Mg. José A. Amesty Rivera, Teólogo, Reverendo de la Unión Evangélica Pentecostal Venezolana.