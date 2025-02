Washington, 20 feb (Sputnik). – El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que ya llegó la hora para celebrar las elecciones en Ucrania.

«Llegó la hora de las elecciones. No las hubo durante mucho tiempo», dijo Trump a los reporteros del pool de prensa de la Casa Blanca.

También comentó que llegó la hora de averiguar dónde está el dinero que asignó EEUU para ayudar a Ucrania.

El mandato presidencial de Vladímir Zelenski venció el 20 de mayo pasado. Las elecciones del presidente en 2024 fueron suspendidas alegándose la ley marcial y la movilización general. Zelenski afirmó que las elecciones no son oportunas por el momento.

Ventajas de Rusia

Rusia tiene ventajas en las conversaciones sobre la solución del conflicto en Ucrania porque ocupa un territorio grande, declaró este miércoles el presidente de EEUU, Donald Trump.

«Pienso que los rusos quieren finalizar la guerra. Pero ellos tienen ‘triunfos’ porque ocupan un territorio grande», dijo Trump a los reporteros del pool de prensa de la Casa Blanca.

Anteriormente la administración de EEUU destacó la necesidad de buscar por vía diplomática la solución al conflicto ucraniano. A su vez, Trump afirmó en varias ocasiones que precisamente el equipo suyo es capaz de lograr el acuerdo de paz.

Con anterioridad, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, dejó claro que Moscú busca una paz duradera en Ucrania, no una tregua que le permita a las tropas ucranianas reanudar las hostilidades tras reagruparse y rearmarse.

En junio pasado, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de los cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie (Zaporizhzhia), desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear; y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia.

El líder ucraniano, Vladímir Zelenski, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

Zelenski no firmó documento

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este jueves que el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, fue tratado «con bastante rudeza» durante su visita a Kiev la semana pasada, cuyo propósito era sostener una reunión con Vladímir Zelenki.

«Scott Bessent fue allí y fue tratado con bastante rudeza, porque básicamente le dijeron que no. Zelenski estaba durmiendo y no estaba disponible para recibirlo», declaró el mandatario.

Trump destacó que Bessent «viajó muchas horas en tren, lo cual es un viaje peligroso, y estamos hablando del secretario del Tesoro». «Fue allí para que le firmaran un documento y cuando llegó, regresó con las manos vacías. No quisieron firmar el documento», concluyó el presidente estadounidense, sin proporcionar más detalles a respecto.

Recursos naturales en juego

Sin embargo, poco después de la visita del alto funcionario a Kiev, se reportó que el objetivo de su viaje era hacer firmar a Zelenski un documento que permitiría a Washington obtener importantes recursos ucranianos a cambio de la asistencia prestada en el pasado. El acuerdo en cuestión, propuesto por la Administración Trump, daría a Washington no solo el control sobre las reservas minerales críticas, sino también sobre infraestructuras de gas, petróleo y puertos del país.

Entre tanto, el propio Zelenski, incluso antes de la investidura de Trump, había ofrecido a los países occidentales hacerse con los recursos naturales ucranianos, en el marco de su ‘plan de la victoria’ contra Rusia. Más tarde admitió que Ucrania no controla todos los yacimientos de tierras raras.

Por su parte, Donald Trump acusó esta misma jornada al líder del régimen de Kiev de «romper» un acuerdo sobre las tierras raras existentes en el territorio ucraniano. «Teníamos un acuerdo sobre tierras raras. Pero lo rompieron dos días atrás», declaró.

Operación militar

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la OTAN está «jugando con fuego» al suministrar armas a Ucrania, y que los convoyes extranjeros con armas serían «objetivo legítimo» para su ejército nada más cruzar la frontera.

Estados Unidos y la OTAN, según el canciller ruso, Serguéi Lavrov, participan directamente en el conflicto en Ucrania, no solo mediante el suministro de armas, sino también mediante la capacitación de personal en territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países. (Sputnik)