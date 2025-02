Voto indeciso, objetivo de los presidenciales de Ecuador de cara al balotaje

Quito, 19 feb (Sputnik).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su rival en el balotaje del próximo 13 de abril, la candidata de izquierda Luisa González, deberán convencer a poco más de 2,5 millones de votantes indecisos para llevarse la victoria en las urnas, aseguró a la Agencia Sputnik la experta en comunicación estratégica Caroline Ávila.

«Si bien es cierto hay que reforzar la base, la gente que ya les dio el voto y tal, no se debe descuidar la posibilidad de minar del otro lado. Se llama a esto desmovilizar al votante. Es decir, hay votantes que de última hora decidieron su voto, entonces no es un voto firme, no es un voto duro «, explicó Ávila, docente e investigadora en la Universidad del Azuay.

La especialista explicó que si a ese electorado se les recuerdan las razones por las cuales estaban indecisos, es posible que cambiaran su voto.

«Recordemos que hasta los últimos días de las elecciones había un 20 por ciento de ese segmento de la población», indicó Ávila, a propósito de la primera vuelta electoral, celebrada el pasado 9 de febrero.

Para la catedrática, tanto Noboa (del gobernante Movimiento ADN, centroderecha) como González (Revolución Ciudadana, izquierda) tendrán que renovar sus estrategias con los electores que no les dieron el voto, a la hora de exponer sus programas de gobierno.

Ahora, dijo, los presidenciables tendrán que hacerlo a partir de «una nueva conversación, con nuevas temáticas», porque «es evidente que lo que hasta ahora han dicho no ha sido suficiente».

Con el 100 por ciento de las actas contabilizadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que Noboa alcanzó el 44,17 por ciento de los votos válidos emitidos por los electores, mientras González logró 43,97 por ciento, apenas 0,20 décimas de diferencia.

El candidato Leonidas Iza, del movimiento Pachakutik, alcanzó un 5,25 por ciento, que lo ubicó en el tercer puesto y lo convirtió en el «gran elector» de la segunda vuelta, por la importancia de sus votantes para los candidatos.

Andrea González (Partido Sociedad Patriótica, centroderecha) obtuvo un 2,69 por ciento del apoyo del electorado, y por debajo del 1 por ciento se colocaron los restantes 12 candidatos que aspiraban a la primera magistratura, cifra sin precedentes para Ecuador.

En esta primera vuelta en las urnas, el 6,80 por ciento de los votos fueron nulos y un 2,16 por ciento blancos, mientras de los 13,7 millones de votantes, ejercieron su derecho 11 millones 264.414 y se ausentaron 2 millones 467.628, según cifras al 19 de febrero reflejadas por el ente electoral en su página oficial.

A su vez, la politóloga Andrea Grijalva reconoció el papel de Noboa y González en el hecho de que sus respectivas fuerzas políticas se repartieran 133 de los 151 escaños en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral): ADN logró 66, uno menos que Revolución Ciudadana.

La experta resaltó el resultado de ADN, agrupación creada hace menos de un año, cuyo líder, Noboa, apenas lleva poco más de carrera política.

En el caso de González, Grijalva significó el hecho de su participación en dos contiendas, y posibilidades de convertirse en la primera mujer elegida Presidenta de Ecuador.

Esteroide electoral

Ávila indicó que Noboa debe comenzar a hacer gestión desde su rol de presidente, con capacidad de poder intervenir en la agenda y «ponerle esteroides» a los resultados en los días previos a la segunda vuelta.

Para la analista, cuando Noboa aporte evidencias de un «Nuevo Ecuador», más allá de su estética comunicacional, podría convencer a los votantes que no le apoyaron, y quizás desmovilizar a algunos de los votos que fueron a la Revolución Ciudadana.

La catedrática consideró que el presidente debe incidir en el electorado con una agenda de soluciones a sus problemas pendientes, especialmente en materia de seguridad, ámbito en el cual el mandatario ha recibido duras críticas por su «Plan Fénix», al cual le atribuye una reducción interanual del 18 por ciento en los asesinatos.

También le cuestionó a Noboa que no acudiera a celebrar con sus votantes los resultados de la primera vuelta, mientras González empezó a trabajar desde el mismo día al dirigirse al país para llamar a la unidad entre las agrupaciones políticas y a la reconstrucción nacional.

«Otra de las cosas que necesita González es identificarse ella (ante el electorado), que la gente la ubique a ella, porque hasta ahora la gente que ha dado el voto al «correísmo» ha sido por la forma de gestión del «correísmo» o en contra del otro», aseveró Ávila, en alusión a la influencia del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Grijalva, por su parte, calificó a Noboa de un «crack» en el manejo de redes sociales, al señalar que desde este espacio digital «refresca y atrae al sector joven», pero anotó que en esta etapa debería ponerle «un poquito más de contenido» a sus mensajes para poder llegar a más votantes.

«Quizás su estrategia será revisar en dónde quizás fluctuó un poquito, dónde ganaron o perdieron y enfocarse hacia eso, hacia los votos blandos, los votos nulos, los indecisos, pero el territorio en definitiva para él va a ser muy importante», anotó.

Voto Pachakutik y de otros candidatos

Grijalva indicó que Iza es el candidato a conquistar por los presidenciales, ya que sus más de 500.000 votos resultan «interesantes y atractivos», a pesar de la fragmentación del movimiento indígena en Ecuador.

«Ya se ha visto en estos días, por ejemplo, cómo justamente ahí esta particularidad de la diversidad del sector indígena, y unos líderes indígenas han apoyado a Luisa González, otros a Noboa», dijo.

En el caso de la Revolución Ciudadana, Ávila propone como primer paso la conversación con Iza, quien adelantó por un lado que no existe posibilidad de dialogar con el oficialista ADN, movimiento que recurrió entonces a la lideresa Lourdes Tibán, prefecta de la provincia de Cotopaxi.

Según la experta, González puede liderar este proceso de conversaciones y acuerdos con Pachakutik y demostrarle al votante todavía indeciso que ella tiene los créditos suficientes para poder ejercer este cargo, más allá de su equipo y del apoyo del expresidente Correa .

Ávila esperaría que Noboa también sea respaldado por los expresidenciales Andrea González y Henry Cucalón (Movimiento Construye, centroderecha), aunque sea a título personal.

«Me parece que Daniel Noboa está bastante firme de lo que pueda recibir de Andrea González, de hecho la tiene hablando en los medios, atacando al correísmo, llamándole (a la izquierda) «el socialismo del siglo XXI», en fin, recuperando toda esa información que suele ser siempre planteado en términos despectivos», anotó.

Recordó, además, que tras las primeras votaciones, Carlos Rabascall, candidato presidencial por el partido Izquierda Democrática, dio su respaldo a González, prácticamente a título personal, tras romper con la mencionada formación.

Para la analista hay expectativas sobre quién recibirá el endoso del Partido Social Cristiano (PSC, centroderecha), cuyo candidato, Henry Kronfle, alcanzó apenas el 0,72 por ciento, o de los seguidores de Jan Topic, quien no pudo inscribirse por el Partido SUMA, y cuyo reemplazo, Enrique Gómez, recibió solo un 0,18 por ciento de apoyo. (Sputnik)