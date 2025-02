Lula asegura que no enviará más militares a estados brasileños con crisis de seguridad

Río de Janeiro (Brasil), 20 feb (Sputnik).- El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó este jueves que dejará de usar el mecanismo legal conocido como Garantía de la Ley y el Orden (GLO), que permite movilizar a efectivos de las Fuerzas Armadas hacia estados que lo soliciten, en virtud de problemas puntuales de seguridad pública.

«De vez en cuando, ellos (los gobernadores de los estados) me piden que haga una GLO; no voy a hacer una GLO, porque en la GLO que se hizo en Río de Janeiro, el Gobierno federal gastó más de 2.000 millones de reales (más de 350 millones de dólares) y no resolvió casi nada», criticó Lula en una entrevista con la Radio Tupí.

En 2018, el estado de Río de Janeiro enfrentó una crisis de seguridad que llevó a las autoridades locales a pedir ayuda al Gobierno federal.

Fueron enviados miles de militares a la región que permanecieron allí durante meses, pero una vez concluida la operación la situación no mejoró significativamente.

En lugar de esas soluciones temporales y poco efectivas, el presidente brasileño defendió una mayor participación del Gobierno federal en la seguridad pública, que ahora están en manos de los gobiernos estaduales.

Para ello, el Ejecutivo presentó en octubre del año pasado una propuesta que busca modificar la Constitución para que el Gobierno federal asuma algunas competencias y adquiera más poder de decisión.

La mayoría de gobernadores se muestran reticentes a la iniciativa por temor a perder el control de las policias locales, que representan un fuerte activo electoral. (Sputnik)